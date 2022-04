Presentando tanto el Toyota Etios como la Chevy con Fabio Fiornovelli al volante, Santiago Tripodi completó una nueva fecha

CAR SHOW SANTAFESINOSe renegó pero ambos autos vieron la metaPresentando tanto el Toyota Etios como la Chevy con Fabio Fiornovelli al volante, Santiago Tripodi completó una nueva fechaRafaela tuvo Car Show Santafesino y Santiago Tripodi regresó con el Toyota Etios a la Clase 3, categoría en la que fue campeón. A pesar de renegar con una falla el sábado, avanzó y llegó quinto en la final. En TC4000, alistó la Chevy para Fabio Fiornovelli, quien tenía material para hacer podio pero no pudo terminar lo adelante que merecían.La primera jornada de actividad no fue positiva, porque tanto el Etios como la Chevy no tuvieron la confiabilidad a la hora de clasificar. Fiornovelli había sido muy rápido en entrenamientos, pero la caja lo dejó relegado al puesto 14, y Tripodi tuvo fallas en el motor todo el sábado, y clasificó 13º.Luego de trabajar gran parte de la noche, tanto el Toyota como el Chevrolet resolvieron problemas y fueron a recuperar terreno el domingo por la mañana en las series. Tripodi pudo llegar cuarto, y Fiornovelli cuando era tercero se quedó.De cara a las finales, se esperaba seguir progresando, y Santiago lo pudo lograr, aunque sin poder funcionar al ritmo de los primeros dos. Uno de ellos fue excluido en la técnica, y el de Arroyo Seco finalizó 5º. Luego en el 4000, Fiornovelli logró dos primeras vueltas impresionantes, para ganar diez posiciones, pero luego el auto perdió rendimiento y llegando como se pudo, el puesto once final fue lo máximo que se pudo lograr.Apoyan a Santiago Tripodi: Resicom Ingeniería Ambiental, DataCell Rosario, Transporte Alexis, GB Comunicaciones Agente Oficial, Fiornovelli Sport Group.