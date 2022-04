Santiago Tripodi fue una de las figuras de la segunda fecha del TC4000 del Sur, y estuvo muy cerca del podio en San Jorge

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASPeleó por ganar y el embrague lo complicóSantiago Tripodi fue una de las figuras de la segunda fecha del TC4000 del Sur, y estuvo muy cerca del podio en San JorgeSantiago Tripodi fue quinto en la segunda fecha del TC4000 del Sur, en San Jorge tras haber sido quien marcó la vuelta más rápida de todo el fin de semana. El piloto de Arroyo Seco peleaba por la punta de la competencia, hasta que se rompió el embrague y llegó como pudo, en la quinta ubicación.En el primer entrenamiento, Santiago registró un tiempo de 1m30s8 que no se pudo repetir en clasificación, pero que tampoco pudo ser bajado por el resto de los competidores. Tripodi clasificó cuarto, y apostó al ritmo del auto que era ya de por sí muy bueno. El de Arroyo Seco ganó posiciones en una serie muy cerrada y disputada, terminando segundo de Marcos Konjuh. En la final, en plena persecución, el embrague se rompió y el rendimiento decayó, siendo superado por Juan Cruz Federici Di Palma, Luciano Bredice y Mauricio Chiaverano. De no ser por ese problema, Tripodi quedó convencido en que se podía ganar, y no descansará en búsqueda de revancha.“Lamentablemente otra vez no pudimos redondear como queríamos, después de hacer todo bien y estar peleando la punta. El embrague se rompió y se llegó como pudimos. Se va a seguir trabajando para mejorar, pero estoy contento porque en muy pocas carreras estuvimos a la altura de los mejores equipos. Con el Etios nos salía todo cruzado y terminamos siendo campeones, y del mismo modo se trabaja sin parar para revertir estas cosas”, manifestó Santi Tripodi tras la carrera.La próxima fecha de Agrupadas será el fin de semana del 8 de mayo en San Nicolás. Pero antes, el 17 de abril, habrá fecha de Car Show Santafesino donde Santiago estará corriendo con el Toyota Etios, y la Chevy será cedida a Fabio Fiornovelli en Rafaela.