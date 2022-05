Una pyme santafesina, a cargo del enorme catering de los Juegos Suramericanos

La firma Cocina Artesanal ganó la licitación pública, disputada con grandes empresas del rubro, para proveer el catering para alimentar a las personas que demanda la organización de los III Juegos Suramericanos de la Juventud en la ciudad de Rosario.

Se trata de los alimentos destinados al personal de las áreas de hospitality comisariato y prensa, y a buena parte de los deportistas, lo que implica más de 2.000 raciones.

La historia de la empresa Cocina Artesanal arranca en 2003 cuando dos hermanos, oriundos de la localidad de Casilda, emprendieron un pequeño proyecto gastronómico.

Todo comenzó con la producción de pastas y pan dulces para las fiestas de fin de año, pero luego el emprendimiento avanzó hasta convertirse en una rotisería. Sin embargo, los objetivos familiares crecían: en 2006 implementaron la venta de viandas para empresas y finalmente, dos años después, concretaron la creación de un servicio de catering social y empresarial.

En ese camino, la empresa recibió en marzo de 2021 un crédito a través de la Agencia para el Desarrollo Regional del Centro Sur Santafesina, entidad donde se generó un fondo rotatorio a partir de recursos aportados por el gobierno provincial. El financiamiento fue destinado a la compra de un equipo de frío para el traslado de alimentos.

Los titulares de la firma contaron que hace cuatro años decidieron abandonar el método de cocina tradicional para pasar a uno vanguardista y, desde ese momento, implementaron el uso de tecnologías en la cocina con el objetivo de obtener otras escalas de producción y calidad.

Esteban Orive, uno de los titulares de la empresa, señaló que “significa estar en un camino de ascenso constante. Para nosotros fue fundamental obtener sistemas de producción y logística de manera segura, al igual que contar con equipamientos de última generación para la elaboración de los productos que requiere este importante evento. Nuestro objetivo es seguir por este camino. Desde Casilda, ponernos a la altura de algunas empresas de las grandes ciudades como Rosario y Buenos Aires”.

Por su parte, Javier Orive, afirmó que “es un sueño poder ser parte de una actividad de estas características. Sinceramente no esperábamos puntualmente un evento de esta magnitud, pero sí una tarea grande, ya que hace muchos años que estamos trabajando e invirtiendo. Estamos muy contentos porque la licitación no se gana solamente pasando un buen precio, sino que también hay que pasar una etapa de evaluación que es muy rigurosa, en donde se debe presentar información acerca de nuestros antecedentes y referencias comerciales, trabajos realizados anteriormente y eso es algo que no se compra en ningún lado: es fruto de años de trabajo comprobable”.

Para finalizar, los hermanos Orive resaltaron el financiamiento recibido a través de la Agencia. “Nos ayuda a poder tomar este compromiso, ir a Rosario, y que sea posible el traslado de la mercadería en óptimas condiciones. Es muy importante contar con este tipo de respaldo para poder avanzar y seguir adelante, logrando así cumplir desafíos y seguir creciendo como empresa familiar”, concluyeron.