Con expectativas muy altas, los resultados fueron totalmente opuestos en la cuarta fecha de la temporada para Adrián Castagnani

CAR SHOW SANTAFESINO









Desilusión por el paso sanjorgenseCon expectativas muy altas, los resultados fueron totalmente opuestos en la cuarta fecha de la temporada para Adrián CastagnaniEl TS Clase 3 no tuvo como protagonista a Adrián Castagnani, quien había tenido tres fechas positivas, que lo dejaron en la pelea por el campeonato. Esta vez, en San Jorge, el Renault Clio tuvo diferentes inconvenientes y en ningún momento se pudo ser competitivo como siempre había sido en ese circuito.Clasificó lejos en los tiempos, no tenía el potencial necesario en rectas, y padeció roturas de homocinética. Los diferentes contratiempos no solamente le quitaron protagonismo, sino que no pudo completar ni la serie ni la final del domingo, cayendo al tercer puesto de la tabla de posiciones.Adrián Castagnani, tras la participación trunca, comentó: “Fue un fin de semana para el olvido completamente, porque teníamos expectativas de poder pelear la punta porque siempre anduvimos muy bien en San Jorge, pero esta vez nos quedamos con las manos vacías en todo sentido, no funcionó nada bien ninguno de los dos días y fue un fin de semana muy complicado. Tenemos que analizar seriamente cómo revertir las cosas”.Apoyan a Adrián Castagnani: La Planta Granos, Aberturas Inducor, Arandelas Re, Mercadito Leo, Ricardo Quadrelli e Hijos SRL, Hernández SRL, Vigatech, Shell Pico Hermanos, HC Materiales, Baterías Bottoni, Jakas, Kokic, Ivancich SA y La Peña de los Miércoles de Chabás.La próxima fecha será el fin de semana del 16 y 17 de julio en Rafaela.