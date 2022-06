COVID-19: LA PROVINCIA INICIÓ LA VACUNACIÓN CON DOSIS DE REFUERZO EN MENORES DE 5 A 11 AÑOS

Martorano brindó detalles de la vacunación





Desde este lunes, el gobierno provincial comenzó a aplicar la dosis de refuerzo para niños y niñas de 5 a 11 años de la vacuna contra el Covid-19, sin turno, sólo se requiere que haya transcurrido un plazo de 120 días desde la última inoculación.La ministra de Salud, Sonia Martorano, en Rosario; y el secretario de Salud, Jorge Prieto, en la ciudad de Santa Fe, brindaron detalles al respecto.“A partir de hoy lunes 6 de junio comenzamos con el 1er refuerzo de vacunación a nuestros niños y niñas de 5 a 11 años”, anunció la ministra de Salud, Sonia Martorano; y detalló que “este grupo se vacunó masivamente, el 78% con Sinopharm en su primera y segunda dosis, y estábamos esperando el momento oportuno y las autorizaciones correspondientes para el refuerzo”, destacó la ministra. “Serían 300 mil niños y niñas que están en condiciones de recibir esta dosis de refuerzo”, agregó durante la conferencia de prensa.HorariosEn Rosario, la vacunación se realiza de 8:30 a 18:30 en el Portal, y en el Hospital Geriátrico de 9 a 14. Los menores de 6 años recibirán Pfizer pediátrica; mientras que en niños mayores de 6 años también puede aplicarse Moderna.En tanto que en la ciudad de Santa Fe se podrá recibir este refuerzo en La Esquina Encendida, pero también en los otros vacunatorios que se han ido sumando. Lo propio ocurre con el resto de la provincia, con la misma metodología libre, es decir, sin turno.A continuación, Martorano aclaró que “los menores de 3 a 5 años no reciben este refuerzo porque no están autorizadas estas vacunas”; y precisó que esta campaña de vacunación es nacional por lo que “se ha realizado una capacitación a nivel nacional y provincial, para iniciar este operativo”.Vacunas segurasPor su parte, el secretario de Salud, Jorge Prieto, señaló que es un “día importante ya que éste operativo, está aprobado por la FDA, en virtud del impacto que tiene la enfermedad, ya que estamos viendo niños con Long Covid, un Covid prolongado; por eso es que, consultado con la Sociedad Argentina de Pediatría y aprobado a nivel nacional por la Conain vamos a comenzar a aplicar el refuerzo en niños de 5 a 11 años con Pfizer, Moderna”, explicó y aclaró que también “dentro de las vacunas aprobadas se encuentran Sinopharm y Sinovac”.“Sabemos que la inmunidad va cayendo con el tiempo y es por eso que es importante renovar esta estimulación de nuestro sistema inmune más ahora con la presencialidad plena y los fríos que estamos teniendo”, argumentó el secretario de Salud.“Las vacunas son todas seguras, por lo que se realiza esta recomendación de primer refuerzo en niños y niñas. La sintomatología no prohíbe la vacunación ni contra el Covid ni contra la gripe; pero recomendamos que las personas que hayan confirmado un diagnóstico por Covid deben extender un poco más la aplicación, para que el estímulo de la inmunidad por inoculación, dure más de tiempo”, finalizó el funcionario.Contexto actualPor su parte, la ministra analizó los datos del reporte provincial: “en el informe semanal podemos observar que es similar al anterior con un pequeño descenso de casos y, a esto lo vemos en hospitales y sanatorios porque las consultas se mantienen estables, las internaciones no han aumentado. Sabemos qué hay casos de Covid que están transcurriendo como cuadros respiratorios, de leves a moderados”, sostuvo.“El dato positivo es que los casos se mantienen estables, sí vemos qué hay un aumento de consultas pediátricas que tienen que ver con los virus habituales que se producen en esta etapa del año”, indicó Martorano.Los cuidados y el barbijoPor último, la ministra reiteró la “recomendación de cuidarnos, sobre todo los próximos 60 días, que serán los más críticos; pero de mantenerse los números que estamos evidenciando, y esta evolución, podríamos decir que estamos en un momento bastante controlado de esta pandemia, por lo cual podremos tener una buena primavera”, vaticinó la ministra.En ese contexto de cuidado, Martorano resaltó la recomendación del “uso del barbijo en los ambientes cerrados”; así como el “buen nivel de vacunación Covid”, finalizó la funcionaria.