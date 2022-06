EL GOBIERNO DE SANTA FE DESARROLLÓ EL PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL

El objetivo de la jornada fue avanzar en lineamientos para la estrategia de educación ambiental de la provincia. Participaron diferentes actores involucrados en la temática, tanto de la educación formal como no formal.







En relación a la Ley de Educación Ambiental, Azulay remarcó: “El ministro Juan Cabandié supo hábilmente decodificar la necesidad y la importancia de esta herramienta. El cambio climático es un hilo conductor de todo esto, las clases más vulnerables van a ser las que más sufran los efectos del cambio climático, que en algunos lugares va a asumir las formas de inundaciones, de sequías de incendios, todas estas catástrofes, a los que menos tienen, es a los que más va a afectar”.



“Hoy hablar de ambiente también es hablar de inclusión, hablar de la generación de empleo, hablar de una conciencia ambiental social ciudadana y creemos que el motor de esa agenda es la educación ambiental”, agregó el Presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente.



Por su parte, Ruiz del Ferrier detalló que “el objetivo que nos hemos trazado es poder articular las carteras ambientales y educativas en pos de dar cumplimiento a los objetivos que la ley se traza, entre ellos, generar mucha conciencia en relación al cuidado de nuestra Casa Común. Esta ley es muy importante no sólo para las personas del presente sino en un compromiso intergeneracional para las generaciones futuras” .



A su turno, Arena resaltó: ”Hay una cuestión que me parece fundamental que es el tema de los territorios. Nuestra provincia es muy extensa y muy diversa. Y las políticas públicas que se instrumentan en cada uno de los ámbitos tienen que tener en cuenta las realidades locales y la voz de los protagonistas, que son las personas que tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de cada una de las localidades”.



DINÁMICA



Durante la jornada se llevó adelante un panel sobre los aspectos principales de la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral, a cargo de Osvaldo de la Iglesia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Además, otro de los paneles tuvo que ver con el Estado de situación provincial de la política pública en Educación Ambiental Integral en la provincia de Santa Fe, integrado por el subsecretario de Cambio Climático, Marcelo Gallini; la subsecretaría de Desarrollo curricular y Formación, docente del Ministerio de Educación, Patricia Petean; y el coordinador de Educación Ambiental Integral, Oscar Aguilera.



Luego de los paneles se desarrolló una actividad a cargo de representantes de la Universidad Nacional de Rosario, Club Totoras Juniors, el Intendente de Pérez, Pablo Corsalini, y representantes del Municipio de Calchaquí, funcionarios del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y de la ONG Viernes por el Futuro, quienes expusieron diferentes experiencias sobre Educación Ambiental Integral.



Por último, se realizó un momento de debate con disparadores y cada uno de los grupos presentes llevó adelante la exposición de las conclusiones. El encuentro finalizó con la elaboración de un documento en conjunto con todos los participantes, con el compromiso de incorporar los lineamientos trazados a la estrategia provincial de educación ambiental integral.



PRESENTES



Participaron del evento autoridades de la Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Rafaela, UTN Santa Fe, UCA Santa Fe, Instituto Nacional del Agua, Organizaciones No Gubernamentales Ambientales y de Recuperadores informales, Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, Centros de Estudiantes secundarios y terciarios, Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados Santa Fe, Clubes con iniciativas ambientales, Municipios y Comunas, entre otros.





El objetivo de la jornada fue avanzar en lineamientos para la estrategia de educación ambiental de la provincia. Participaron diferentes actores involucrados en la temática, tanto de la educación formal como no formal.El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático llevó adelante el Primer Encuentro Provincial de Educación Ambiental Integral, en el marco de la Ley Nacional N°27.621. La actividad, llevada a cabo en la ciudad de Santa Fe, fue encabezada por las ministras de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente y Secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay; y la subsecretaria de Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Cristina Ruiz del Ferrier.Previo al encuentro, el gobernador Omar Perotti recibió al Presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente junto a la ministra Erika Gonnet, donde intercambiaron experiencias ambientales que se vienen llevando adelante en diferentes puntos del país.“Al igual que la Ley Nacional, el proyecto de Ley Provincial que presentamos en la legislatura junto al gobernador Omar Perotti, no solo tiene que ver con la educación en las escuelas, sino con todo lo no formal, que es lo que llamamos en “educación ciudadana”, un gran desafío que implica asociarse con toda la ciudadanía para que en diferentes escenarios podamos hablar de educación ambiental integral”, explicó Gonnet.“Celebramos este primer encuentro con todos los actores, con los jóvenes, con las organizaciones que vienen trabajando la temática hace un tiempo, con la academia y también con los jefes territoriales, municipios y comunas que abordan la en educación ambiental en su territorio y que desde el Gobierno de Santa Fe los venimos acompañando capacitando más de 5000 jóvenes”, agregó.“Las problemáticas ambientales han transcurrido a lo largo del tiempo generalmente desde un lugar de enfrentamiento, que tiene mucho que ver con el desconocimiento, por eso creo que la educación ambiental es un gran desafío pero también una gran oportunidad”, finalizó la ministra.