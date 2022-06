Fiornovelli Sport Group hizo 1-2 en Toay, La Pampa, además de haber hecho pole y serie más rápida, todo con pilotos distintos

TURISMO PISTAUn triunfo rodeado de grandes rendimientosFiornovelli Sport Group hizo 1-2 en Toay, La Pampa, además de haber hecho pole y serie más rápida, todo con pilotos distintosEl paso por Toay, La Pampa, fue fructífero para el Fiornovelli Sport Group, porque consiguieron la pole position, serie más rápida y victoria final en Clase 2, con diferentes protagonistas como Cristian Garbiglia, Mariano Sala y Danilo Gil respectivamente, además de tener protagonismo parcial con Esteban Casais en Clase 3.Clasificando el viernes solamente debido a la niebla que canceló las tandas del sábado, ‘Kuky’ Garbiglia quedó como poleman, además de haber llegado como líder del torneo. En C3, Casais se quedó con el cuarto puesto, y largó en primera fila su serie. En las baterías selectivas, Garbiglia fue cuarto tras gran batalla, luego Sala dominó seguido de Gil en una excelente labor en equipo, y Franco Melli quedó séptimo en su retorno. La restante batería dejó a Santiago Tambucci cuarto. Los que no pudieron terminar en sus carreras sabatinas fueron Diego Casais y Maximiliano Andreis. Pasando a Clase 3, Esteban Casais fue consistente con el buen rendimiento de clasificación y fue segundo con el Renault Clio. En la final luego no podría ver la bandera a cuadros.El domingo a la hora de disputar las finales, en Clase 2 había varios candidatos dentro del equipo de Fabio Fiornovelli, pero rápidamente, Garbiglia tuvo que entrar a boxes con un extraño problema de frenos que se deberá investigar. Adelante, Sala estuvo casi siempre liderando la carrera y fue Danilo Gil quien lo acompañó para tomar ventaja cuando se pudiera, pero en el final, que gane cualquiera de ellos dos. El mendocino atacó en la penúltima vuelta, pasó al frente y se quedó con la victoria, y sumado al gran avance de Tambucci, terminando cuarto, fue uno de los mejores resultados del equipo haciendo 1-2-4, muy cerca de igualar el podio completo, 1-2-3, que se consiguió en 2021 en Olavarría cuando Matías Cravero, Tambucci y Andreis coparon el podio.Danilo Gil, tras ganar, manifestó: “Fue tremenda la carrera, en la largada caí al séptimo puesto por la succión pero tenía auto para hacer lo que hice ayer y lo que hice hoy, que era esperar y ganar. Estoy muy agradecido a todo el equipo de Fabio Fiornovelli, Juanjo Cassou, Mauro Caballero, a Pipi Crispín, a todos los miembros del equipo. Dudé de si iba a pasar o no a la punta, y pensé que me iban a volver a pasar en la última vuelta pero mi auto volvió a agarrar velocidad porque faltaba parte de recta y mi auto se recuperó. Fue una final dificilísima pero salieron las cosas muy bien”.Por su parte, Mariano Sala expresó: “Hicimos todo lo que pudimos y nos queda el sabor por dar todo para largar en la pole position, y luego penamos por el tipo de circuito que nos tocó, pero era para todos igual. En la penúltima vuelta Danilo se tiró a pasarme bien, y yo en la última me tiré después de la succión y no sé por qué su auto agarró velocidad y no pude. Estoy contento por haber hecho podio igualmente, pero queda un sabor amargo por no llegar a la victoria. Fue una situación al límite, tenía que ir por Danilo y que no me pase Costamagna. Agradezco a todo el Fiornovelli Sport Group, Fabio Fiornovelli, Mauro Caballero, Juanjo Cassou, Franco Cipollone, Franco Ariganello, Emiliano Ambrosis y a todos los chicos del taller, porque son una gran familia para mí”.La próxima fecha será el fin de semana del 17 de julio en San Nicolás.