Juan Ignacio Canela fue noveno en Centenario, Neuquén, por la quinta fecha de la temporada de Clase 2

TURISMO NACIONALOtra vez entre los diez mejoresJuan Ignacio Canela fue noveno en Centenario, Neuquén, por la quinta fecha de la temporada de Clase 2Juan Ignacio Canela sumó fuerte otra vez en el Turismo Nacional, arribando noveno en la quinta fecha del campeonato de Clase 2, en Centenario, Provincia del Neuquén. El representante de Rafaela cumplió otra gran tarea, y pese a algunas adversidades, mejoró en la carrera final y se volvió a meter entre los diez primeros de la tabla anual.Siendo protagonista desde los entrenamientos, en la primera clasificación quedó 6º, y el panorama era bueno. Cuando estaba para mejorar en la segunda clasificación, el sábado por la mañana, el auto tuvo algunos problemas que no le dejaron mejorar, y cayó al 8º lugar, que tampoco era malo pensando en las series. En su serie, un error lo dejó un poco relegado, terminando 5º.La carrera final, desde el puesto 14, vio a Juani avanzar varios lugares con buen ritmo, pero no hubo para más, quedando 9º y un poco lejos de los ocho de adelante porque se desarmó el pelotón y no hubo cómo perseguirlos sin succión. No obstante, haber ganado terreno para llegar entre los diez mejores le dio premio, subiendo al noveno puesto del certamen, con mucho por delante aún.“Fue un fin de semana positivo para nosotros porque se sigue sumando y se llegó con el auto sano. Estamos novenos en el campeonato, muy cerca del tercero, quizá un poco más alejado de Cravero y Abdala, pero esto es largo. Se complicó un poco en la clasificación del sábado, cuando veníamos para mejorar lo del viernes y el cable del cigüeñal se salió y nos dejó sin poder cerrar la vuelta en el último parcial. La serie sabatina no fue la excepción, un exceso mío en la primera curva para saltar al segundo lugar, hizo que el auto se ponga de costado y perdiera muchos lugares desde el arranque. No salió lamentablemente y tuvimos que largar 14º la final, llegando 9º y con mucha paridad con las otras marcas. La categoría está muy difícil, no te permite margen de error, y creo que los dos que nombre, nos costaron caro. Ahora a seguir trabajando y puliendo que lo mejor está por venir”, analizó Canela.Y completó: “Gracias a mi equipo, Giacone Competición, por el laburo que hacen carrera tras carrera, a los hermanos Riva y todo su grupo, a ustedes por el aguante y a todos mis sponsors que ayudan a empujar al Látigo”.La próxima fecha será en Villa Mercedes, San Luis, el fin de semana del 10 de julio.