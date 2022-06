PEROTTI EN EL DÍA DE LA BANDERA: “CONSTRUYAMOS JUNTOS GENERANDO RIQUEZA, ESE ES EL CAMINO AL DESARROLLO”

El gobernador encabezó el acto central en Rosario por el 202° aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano.





El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin, encabezó este lunes el acto oficial por el Día de la Bandera, que se llevó adelante en el Monumento Nacional, en el marco del 202° aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano.En la oportunidad, Perotti destacó “la actitud revolucionaria de Belgrano”, además de su “valentía y claridad patriótica”, y de definir a la bandera como un “símbolo de unión”."Belgrano creía en el estudio y en el trabajo como los grandes generadores de riquezas, como los grandes ordenadores sociales. Como el camino más corto hacia el futuro, Belgrano encarna nuestra primera utopía educativa: enseñar a leer, escribir y contar”, indicó el gobernador de la provincia, además de valorar volver a tener actos presenciales.Y prosiguió: “Qué santafesino o santafesina no se siente identificado con este modelo por eso. Hoy decididamente acompañamos al que trabaja, al que produce y al que invierte. Por eso invertimos fuertemente en educación, por eso invertimos en obra pública para llevar calidad de vida, con los acueductos para garantizar el derecho al agua potable, con los gasoductos, con Internet para llevar a cada pueblo, a cada ciudad y a cada barrio, por más equipamiento e infraestructura en nuestros hospitales, por más caminos de la ruralidad, por más rutas transversales, por más vías férreas en todo el territorio y en el acceso a los puertos”, aseveró Perotti.“Santa Fe es hoy la provincia que logra los mayores niveles de producción, inversión y trabajo registrado”, destacó el mandatario provincial y añadió: “Nuestro interior tiene una fuerza arrolladora, una potencialidad que debe ser acompañada”.Perotti resaltó que “la bandera fue creada en nuestra provincia, desde aquí, desde Rosario, se creó el símbolo que nos representa a todos”, recordó, y sumó: “Hoy somos el motor productivo de nuestro país y ese motor debe ser el que impulse una nueva matriz de desarrollo nacional con más federalismo para integrar nuestro territorio y equilibrarnos poblacionalmente”.“Soy un hombre que cree profundamente en la educación, en el desarrollo productivo, en el potencial de la economía del conocimiento y el potencial de nuestro sector científico–tecnológico, claves para generar nuevas oportunidades para todos los santafesinos y santafesinos, para todos los argentinos y las argentinas”, subrayó Omar Perotti.El mandatario provincial abogó por una idea fuerza en su mensaje: “Construyamos juntos generando riqueza, ese es el camino al desarrollo, pues cada metro que avancemos significará una familia menos en la pobreza, una empresa más, un trabajador más, un emprendedor en marcha. Cada una de esas oportunidades que se le abre a un joven, es una puerta que se le cierra al delito”.Además, el gobernador de la provincia destacó a los héroes de Malvinas y la soberanía argentina sobre las islas: “No aceptar colonias en pleno siglo XXI es el mejor homenaje que podemos hacer”.“La promesa de lealtad a la bandera se reitera año tras año, es un himno a la identidad y a la pertenencia, y una expresión de gratitud hacia su creador Manuel Belgrano. La evocación de su paso a la inmortalidad es una oportunidad para difundir, honrar y poner en práctica su ideario. Ahí sigue, flameando en lo alto, y así la vemos insistente, insistente en convocarnos a ponernos de pie aún en la adversidad una y otra vez, a no resignarnos en las caídas, a retomar con esfuerzo el trabajo y la solidaridad. El camino de la libertad y del crecimiento, que siempre la bandera nos una, que siempre Belgrano nos inspire”, cerró el mandatario santafesino.UNIDAD CONTRA LAS MAFIASPor su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, dio la bienvenida a los presentes, y dijo que “el 20 de junio es el día de nuestro inicio como ciudad, una de las más pujantes y lindas de la Argentina”.“Rosario es el principal polo agroexportador del mundo, y el de la salud pública más extensa del país”, indicó el intendente, y sumó: “Es una ciudad de gente de buen corazón, donde se apoya la ciencia y la tecnología; donde los pibes y pibas merecen un futuro lleno de oportunidades”.“Rosario es la ciudad donde queremos que las villas se transformen en barrios”, subrayó Javkin, y cerró: “Esta ciudad que quiere ser de paz vive amenazada por bandas mafiosas que quieren que tengamos miedos, para combatir esta crisis necesitamos unión y decisión; esta ciudad necesita ayuda, pedimos que todo lo que se pueda ser se haga de forma urgente”.La actividad comenzó a las 9 cuando los presentes izaron la Bandera en el mástil mayor y entonaron Aurora y el Himno Nacional, junto a Soledad Pastorutti, Jorge Fandermole y el pianista Bruno Orgaz.El acto contó con la presencia de hijas e hijos de ex soldados combatientes en Malvinas, que portaron la bandera nacional hasta el mástil. El tradicional desfile era protagonizado por más de 1.200 ex combatientes de todo el país que llegaron a Rosario en el marco de los 40 años de la Gesta de Malvinas, y quienes realizaron la reafirmación de la jura a la Bandera, y recibieron diplomas.En la ceremonia, también estuvieron presentes, la vicegobernadora, Alejandra Rodenas; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas, Rubén Rada, además de ministros del Gabinete provincial, legisladores nacionales y provinciales, y autoridades provinciales y municipales, entre otros.FIESTA POPULARDesde las 12 se inició la programación artística en el Parque Nacional a la Bandera, que incluía bailes típicos, un escenario para disfrutar de diversos espectáculos, el concurso de asadores a la estaca, feria de artesanos y de la economía social.También, estuvieron programados espectáculos artísticos de folclore. El escenario de chamamé contó con la participación de Mario Moreyra, Estefanía Espíndola, Sol García, Vicky Durand Mansilla Grupo y Monchito Merlo. Además, se montó un patio de baile chamamecero. Mientras que en el escenario principal actuaron Liliana Pérez, Ñaupa Cunan, Itatí Barrionuevo y Soledad Pastorutti.