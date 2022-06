PEROTTI PARTICIPÓ DE LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE “LOS TIBURONES DEL PARANÁ” EN ARROYO SECO

La provincia otorgó un aporte no reintegrable de $17.675.023.





El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, participó este viernes de la inauguración del Centro Cultural de “Los Tiburones del Paraná” (Etapa III), en la ciudad de Arroyo Seco.En la oportunidad, el gobernador afirmó que “venimos a hacer un reconocimiento a ustedes por lo que aportan en lo diario y lo que nos han transmitido con esta experiencia que trascendió”.“Esta obra puede tener un precio, un valor, un monto, que hay que asignar. La tarea de ustedes no tiene precio, por eso nuestro reconocimiento a ustedes en el día de hoy”, concluyó Perotti.Por otro lado, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, señaló que “claramente esto es un acto de amor, es una obra pensada para la discapacidad abierta a la comunidad, es un cambio de paradigma. Verdaderamente es inclusiva”.En tanto, la ministra de Salud, Sonia Martorano, aseguró: “Hoy, para nosotros estar acá, es una caricia al alma. Venir acá para nosotros es un poquito de frescura en el día a día. Ustedes, como comunidad, nos demuestran que las utopías no existen, que lo que existen son sueños, son objetivos y que, con mucha pasión, trabajo, fuerza y una decisión política fuerte, se pueden llevar a cabo”.A su turno, el subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad, Patricio Huerga, manifestó: “En marzo de 2001 hicimos la maqueta de este proyecto, pasaron 24 años. Hay muchos años acá y mucha vida compartida con la familia, este era un gran proyecto colectivo de inclusión social de personas con y sin discapacidad”.Por su parte, el intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper, indicó que “este es un lugar multifunción, porque aquí queremos la inclusión de la ciudadanía en su totalidad. En este centro cultural todo el mundo va a participar y acceder a un lugar público que, íntegramente, está sostenido por el municipio y los papás de los chicos que vienen aquí a nadar”.Por último, la presidenta de la Ong E.N.I.A.S., Griselda Bolzani, dijo que “este es un proyecto que se materializó en esta esquina, pero en realidad nació en el río porque nos dábamos cuenta, a medida que pasaban los eventos, que la gente se acercaba más, la gente tenía necesidad de integrarse. El proyecto nace por la necesidad de la inclusión que teníamos”.Participó también de la actividad, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach.DETALLES DE LA OBRAEl proyecto consistió en la ampliación de las instalaciones ubicadas dentro del predio municipal donde funciona el complejo. Para esta tercera etapa se ejecutó un Salón de Usos Múltiples, de construcción tradicional, con estructura de hormigón armado, cubierta de chapa sobre estructura metálica, piso de madera entablonado, cielorraso de durlock suspendido, carpintería de aluminio e instalaciones eléctrica, sanitaria, de gas y aire acondicionado. La superficie cubierta es de 155 metros cuadrados y piso de expansión exterior de hormigón armado de 140 metros cuadrados.Para dichos trabajos, la provincia otorgó un aporte no reintegrable de $17.675.023.TIBURONES DEL PARANÁ“Tiburones del Paraná” lleva más de 20 años de vida. El grupo inició sus actividades en 1998 cuando, por primera vez en la Argentina, siete personas con discapacidad lograron nadar en aguas abiertas. Hoy son cientos de personas con y sin discapacidad y sus familias que trabajan juntas, interactúan, conviven, aprenden y se divierten, en un gran proyecto de inclusión que los cobija y los invita a apreciar el valor de la diversidad, sostenidos por una labor perseverante, consistente y amplia, sustentada por una gestión asociada de avanzada que ha podido hacer confluir a familias, Estado, empresas privadas y sociedad en general, en metas compartidas.