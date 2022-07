Adrián Castagnani fue segundo en Paraná, y recuperó gran parte de lo perdido en la cita de San Jorge

CAR SHOW SANTAFESINOGran podio para subir en el campeonatoAdrián Castagnani fue segundo en Paraná, y recuperó gran parte de lo perdido en la cita de San JorgeAdrián Castagnani cerró una gran quinta fecha de TS Clase 3, en Paraná, con pole position, triunfo en una serie y segundo lugar en la prueba final. El de Chabás volvió a ser protagonista con el Renault Clio y estuvo muy cerca de obtener puntaje perfecto.Luego de un sábado con pista húmeda, Castagnani se encontró veloz en esa condición y no solamente obtuvo la pole position, sino que por la tarde corrió su serie y la ganó en gran manera, quedando en primera fila para la final.La carrera fue con suelo totalmente seco, y el Clio de Adrián estaba muy veloz, pero inestable de chasis y eso no le permitió tener el ritmo buscado para ganar. El de Chabás terminó segundo, descontó muchísimo en el campeonato pero aún debe buscar un triunfo en las cinco competencias restantes para estar habilitado a ser campeón.“En primer lugar agradezco a todos los chicos del Bender Competición, al Giacone Competición, a Raúl Fernández, Adrián Mattei, Lucas Lorandini, Juan Pablo y a todos los que trabajan sobre el auto porque lo dejaron diez puntos. Al principio pudimos hacer una pequeña diferencia, pero Agustín me seguía muy bien y de mitad de carrera en adelante el auto se puso un poco inestable. Cuando perdí la posición me costó mucho seguirlo y no pude recuperar la punta”, comentó Castagnani.Y completó: “Tuvimos un muy mal paso en San Jorge donde sumamos solamente un punto para el campeonato y eso nos dolió mucho. Ahora cosechamos muy buenos puntos y ahora vamos a ir por la victoria porque estamos ahí nomás de lograrla”.Apoyan a Adrián Castagnani: La Planta Granos, Aberturas Inducor, Arandelas Re, Mercadito Leo, Ricardo Quadrelli e Hijos SRL, Hernández SRL, Vigatech, Shell Pico Hermanos, HC Materiales, Baterías Bottoni, Jakas, Kokic, Ivancich SA y La Peña de los Miércoles de Chabás.