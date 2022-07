Matías Vitali fue 8º en Rosario luego de padecer un incidente muy peligroso, que afortunadamente no tuvo consecuencias graves

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASUn toque lo sacó de la peleaMatías Vitali fue 8º en Rosario luego de padecer un incidente muy peligroso, que afortunadamente no tuvo consecuencias gravesEl Turismo Agrupado Clase 2 tuvo otra gran carrera, esta vez en Rosario donde Matías Vitali era uno de los candidatos, hasta que lo sacaron de pista. El de Casilda clasificó segundo, ganó la serie más rápida y en la final llegó octavo.Estando competitivo desde los entrenamientos, Vitali y el Ferrarello Competición vieron que tenían nivel para luchar por la victoria aunque muchos rivales también tenían con qué batallar. La categoría no da respiro y con casi treinta autos fue la más numerosa de las Categorías Agrupadas Federadas en Rosario.Tras clasificar segundo, Mati se llevó lo mejor en la serie, siendo la carrera más rápida y eso lo dejó en pole position para la final. La competencia principal fue muy cambiante, porque de arranque perdió el primer puesto, y cuando lo estaba recuperando recibió un toque desde atrás en el sector más rápido de la pista, con enormes peligros que por suerte no tuvieron consecuencias más que deportivas. Desde el fondo, Vitali remontó y finalizó octavo, para quedar igualmente muy bien posicionado en el certamen, a un punto de Darío Giudice, el líder.“Relanzamos bien y aproveché la succión de Pablo Matich y Emanuel Girón, los pasó a los dos bien y no sé más qué pasó, porque cuando estaba por empezar a frenar recibí un golpe de atrás, no sé quién me pegó ni nada pero me asusté mucho, como nunca. No sabía dónde ir y por suerte no le pegué a nada y pude seguir. Después entré a boxes porque creo que tenía pasto y remontamos”, comentó el casildense tras bajar del auto.Y completó: “Sabía que era una final larga, no comencé bien, me pasaron y no quería arriesgar. Cuando inicié el sobrepaso me quedé con las manos vacías. Disculpas a todo el grupo de sponsors, al Team Ferrarello y a toda la gente que me sigue. Esperaremos tener revancha pronto”.La próxima fecha será el fin de semana del 14 de agosto en San Nicolás.