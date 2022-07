PAVÓN ARRIBA: PRESENTACIÓN OFICIAL DEL NUEVO MOVIL POLICIAL

PAVÓN ARRIBA:PRESENTACIÓN OFICIAL DEL NUEVO MOVIL POLICIALEn el día de la fecha, fue presentada y entregada una nueva unidad movil 9832 marca Fiat Cronos último modelo.Se hicieron presentes en el acto de entrega: el sr Jefe de Unidad Regional VI Director de Policia Marcelo Mendoza; el sub jefe de Unidad Regional y sub director de Policia Adrian Galigani; el Crio supervisor y jefe operaciones Fernández; el Crio supervisor y jefe A.U.O.P Pascuas; el comisario Alvaro Rosales Jefe Div. Judiciales; y el Comisario Julio Gimenez inspector de la 3era zona.En representación de la Comisaria 9na de la localidad, estuvieron el sub comisario Diego Santamaria jefe cria 9na y el sub inspector y 2do jefe cria 9na, Leonardo Sachetti.Además, el Padre Santiago Aranda participó de la ceremonia y bendijo el nuevo móvilCOMUNA DE PAVÓN ARRIBAGestión - Walter Bastianelli