PEROTTI SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DE CÁMARAS Y PYMES DEL SECTOR DEL BIODIESEL

El gobernador Omar Perotti encabezó este lunes una reunión con representantes de cámaras y pymes del sector del biodiésel, con quienes evaluó la situación actual de las mismas, abordando cuestiones como la capacidad industrial instalada, el porcentaje que se encuentran trabajando y la capacidad ociosa productiva que tienen.En la oportunidad, el gobernador destacó "que fue un encuentro satisfactorio, donde se valoró la capacidad de respuesta de las pymes santafesinas, que han podido cumplir con el aumento del corte establecido por la Secretaría de Energía de la Nación (del 5 al 12,5), sin ningún tipo de inconvenientes, ni en tiempos ni en calidad”, dijo el gobernador.Y agregó además: “Con ello queda demostrado el potencial de la industria santafesina y la necesidad de incrementar el corte, a fin de generar el cuidado del ambiente y el ahorro de divisas" concluyó Perotti.Más adelante, el gobernador expresó que “me parece central poder seguir articulando la presencia del sector. Para nosotros está claro lo que sentimos con respecto al bio, a nuestras empresas y sobre su futuro, así que creo que tenemos una oportunidad, más allá de la instancia del cambio legal, se da una situación distinta que hay que aprovecharla de la mejor manera”, concluyó Perotti.El encuentro se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, y del mismo participaron también los ministros de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; y de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; el secretario de Industria, Claudio Mossuz; y el diputado nacional Roberto Mirabella.Luego del encuentro, Gonnet sostuvo que "se pudo cumplir con el objetivo que era aumentar el corte, algo que el sector venía reclamando hace tiempo. En ese sentido, aumentar la cantidad de beneficios ambientales que tiene esta producción, que lidera la provincia de Santa Fe, es un sello verde que tiene esta provincia"."Tenemos que hablar más de los beneficios ambientales de esta producción y ponerlos en valor, no solo por las bajas emisiones que produce este sector sino que también le agrega valor a cualquiera de las producciones de la provincia. Por lo cual hoy internacionalmente todo esto tiene valor, nuestra huella de carbono y la trazabilidad de cómo producimos nuestros productos. Ser productores de biocombustibles nos para en otro lugar en materia ambiental", concluyó la ministra de Ambiente y Cambio Climático.Al respecto, Mossuz explicó que “durante la reunión pudimos tomar contacto y escuchar de parte de sus protagonistas cómo transcurrió este inicio de un aumento de la provisión de bio para incrementar el corte. Queríamos saber si se había desarrollado normalmente esa situación y si era posible aumentar este porcentaje que hoy lo tenemos en 7,5. Nos hemos quedado conformes y muy satisfechos de que sí puede ser así”.Por su parte, Mirabella destacó el encuentro y afirmó que “vamos a profundizar el planteo de la reglamentación de la ley, fue un compromiso que tuvo la Secretaría de Energía. Por otro lado, viendo los números del primer semestre, creo que estamos ante una gran oportunidad. El sector está en un momento de expansión que creo que es lo que hay que aprovechar y apuntalar”.En tanto, el vicepresidente de Explora y presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, Axel Boerr, valoró el encuentro como “muy bueno”, ya que “el gobernador tuvo oportunidad de tomar contacto con toda la industria, entender claramente la problemática y diagramar las acciones futuras para profundizar y mejorar la industria santafesina”.“Hablamos de las dificultades y nos focalizamos en las oportunidades de crecimiento. Temas que tienen que ver con la financiación de la industria y con el crecimiento del volumen de producción de la industria. El sector ha sufrido un incremento de producción del 50%, nuestra expectativa es que siga ampliando y consolidando”, finalizó.Por último, el vicepresidente de Establecimiento El Albardón S.A., y presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, Juan Facciano, destacó la reunión “no solo porque se analizó el estado de situación de la industria, sino que también se ratificó la contribución que la industria del biodiesel genera a nivel país, sobre todo en la provincia de Santa Fe. No solo por lo que significa el biodiesel como industria sino en el efecto que genera alrededor, tanto en las economías regionales, agregando valor en origen, o la industrialización de la ruralidad, la sustitución de importaciones y también la contribución a la preservación del medioambiente que genera la utilización del biodiesel”.En cuanto a las expectativas, Facciano resaltó “que se materialice un mayor incremento de biodiesel, no solamente en el mercado interno automotor, sino la posibilidad de utilizar biodiesel en otros nichos o alternativas de mercado, como puede ser la generación de electricidad, el transporte público o el sector agrícola”.PRESENTESParticiparon de la actividad: Sebastián Puciarello (apoderado y síndico de BioEnergías Agropecuarias, y presidente de Rosario BioEnergy S.A.); Pablo Díaz y Guillermo Scarpin (BioEnergías Agropecuarias); Tomás Jorba (apoderado de Cremer S.A. y LatinBio S.A.); Néstor Astrada (gerente de Diferoil S.A); Leandro Luqui y Marcelo Kusznierz (presidente y director de RRII, respectivamente, de Doble L BioEnergías S.A.); Juan Facciano (vicepresidente de Establecimiento El Albardón S.A., y presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables); Damián Correa (de Energías Renovables S.R.L.), y el presidente de Explora S.A., Hilarión Del Olmo.