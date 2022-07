“Vamos a insistir con la emergencia hasta que sea ley o hasta que el gobierno actúe”

_El diputado radical Juan Cruz Cándido se mostró preocupado por la ausencia del gobernador frente a la quema de las islas que afectan al ecosistema y la salud de los rosarinos._

Con la vuelta de los incendios a las islas del Delta del Paraná, situación que se agrava hora a hora por la intensidad de los vientos, y la gran cantidad de humo que genera problemas respiratorios en los habitantes de Rosario y toda la región, el diputado provincial Juan Cruz “Cacu” Cándido, integrante del Bloque UCR que lidera Maximiliano Pullaro, volvió a presentar el proyecto de ley para declarar la emergencia por catástrofe socio ambiental en la provincia de Santa Fe. El proyecto - que había tenido media sanción y perdió estado parlamentario – volvió a tomar fuerza en los últimos días. “La iniciativa la presentamos nuevamente porque volvió a generarse una situación como la que estamos viviendo ahora” explicó Cándido.

“Como legisladores vemos que el gobierno no toma cartas en el asunto, no se pone al frente del reclamo que hace gran parte de los rosarinos y los vecinos de zonas costeras de la provincia. Es una postura tibia ante todos los problemas que tenemos. El gobernador debería estar reclamando que el Estado Nacional en su conjunto le preste especial atención a los incendios porque no afectan solo a los Humedales, sino que profundizan los problemas respiratorios de miles de personas” enfatizó Cándido.

Cándido recordó que “hace dos años que venimos sufriendo permanentemente las consecuencias de las quemas. Anunciaron faros de conservación que no sabemos si funcionan, si no, cuál es la función que cumplen porque no previenen, no generan un plan para la contención, no hay nada que se haga para cuidar los humedales. Sentimos que se nos viene tomando el pelo con este tema desde Cabandié hasta Perotti, se nos ríen en la cara”.

En el proyecto de ley que presentó Cándido se prevé la prohibición de las quemas controladas por 180 días, un fondo especial para prevenir y mitigar los incendios y reparar los daños, la creación de un Comité de Emergencia conjunto entre universidades y ONGs, un registro de datos y daños ambientales y a la salud, un Comité de Emergencia para asesorar, informar y dar propuestas de prevención al Ejecutivo y Legislativo y el "Registro Provincial de Catástrofe Socioambiental” para procesar, sistematizar y publicar virtualmente datos, estadísticas y toda clase de información producida por organismos públicos y privados para identificar los impactos producidos por los incendios.