Villa Mercedes no fue un escenario positivo para el Ale Bucci Racing, porque a pesar de buenos parciales, hubo muchos incidentes

TURISMO NACIONALMuchos golpes y solo dos sumaronVilla Mercedes no fue un escenario positivo para el Ale Bucci Racing, porque a pesar de buenos parciales, hubo muchos incidentesLuego de haber ganado de forma inobjetable en Centenario, Ale Bucci Racing tuvo un fin de semana de balance negativo en Villa Mercedes, con varios abandonos en la sexta fecha del Turismo Nacional Clase 2. El mejor resultado fue de Maximiliano Bestani, décimo, mientras que Matías Cravero llegó 15º.En clasificación, el equipo logró un gran resultado con Alejandro Torrisi, metiéndose quinto como mejor exponente. Pero en las series hubo diferentes situaciones que provocaron resultados no tan buenos. Quien venía de ganar, Juan Martín Eluchans, tuvo un choque contra un muro y se quedó sin largar la final. Lucas Yerobi peleó por ganar su batería pero un choque contra la pared lo dejó sin posibilidades. Torrisi y Bestani eran los mejores en la grilla del equipo de Alejandro Bucci, pero en medio del pelotón, pasó de todo.Apenas se largó, Torrisi fue chocado y debió abandonar, más tarde Gabriel Scordia recibió un impacto y al igual que el sábado, le arruinaron un buen fin de semana conductivo. Ya más cerca del final, un incidente dejó afuera a Yerobi y Luciano Bucci, ambos con autos golpeados, cuando estaban remontando y sumando buenos puntos. Los dos que quedaron en pista, Maxi Bestani y Matías Cravero, fueron prolijos y llegaron 10º y 15º respectivamente, siendo el segundo Top 10 consecutivo para el tucumano y para Cravero, fue importante no parar y seguir en la pelea por el campeonato, ya que cayó de la cima pero está bien ubicado con mucho por delante.El campeonato tiene a Matías Cravero tercero a apenas 15 puntos, mientras que Ale Torrisi ahora es sexto, a 44. Eluchans, Bestani y Yerobi siguen en la lucha por meterse entre los diez mejores. La próxima fecha será el fin de semana del 31 de julio en Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.