Adrián Castagnani peleó por ganar en San Jorge, pero un toque generó un recargo y le impidió disfrutar del resultado en pista

CAR SHOW SANTAFESINOUna victoria que no fueAdrián Castagnani peleó por ganar en San Jorge, pero un toque generó un recargo y le impidió disfrutar del resultado en pistaAdrián Castagnani cumplió una gran tarea en San Jorge, por la sexta fecha del TS Clase 3, ganando en pista más allá de que una sanción lo dejó quinto. El de Chabás protagonizó una emocionante competencia, pero a falta de dos giros un toque desafortunado terminó con un rival relegado, y se consideró que el triunfo en pista no fue tal a pesar del gran esfuerzo de todo el fin de semana.Clasificando en tercera ubicación, Castagnani se llevó el triunfo en la segunda serie, que fue la más rápida y terminó dejando a Adrián en pole position para la carrera final. Con esa perspectiva, el de Chabás fue contundente en la largada pero lo siguieron de cerca varios rivales. Faltando poco fue atacado por Maximiliano Fontana, y en una maniobra de ambos autos en diferentes trayectorias, mientras se superaban, se engancharon y allí Castagnani salió mejor parado y ganó. Luego un recargo lo dejó quinto, porque Fontana perdió varias ubicaciones y lo reposicionaron detrás de su rival.“Estaba convencido de que no era una maniobra sancionable, porque Maxi no me había terminado de superar, y se fue cerrando y me quedé sin pista, por eso nos enganchamos. Él tuvo más mala fortuna de que se fue a la tierra arada. Yo si hubiese estado seguro de que era error mío, no hubiese festejado el triunfo siquiera. Pero bueno, luego se habló con el comisario deportivo pero decidieron que me tenían que recargar por el incidente”, explicó Castagnani, quien nunca pensó que iba a tener una sanción y terminó quinto, sin perder el hilo del campeonato, pero sí perdiendo una chance clara de vencer.Apoyan a Adrián Castagnani: La Planta Granos, Aberturas Inducor, Arandelas Re, Mercadito Leo, Ricardo Quadrelli e Hijos SRL, Hernández SRL, Vigatech, Shell Pico Hermanos, HC Materiales, Baterías Bottoni, Jakas, Kokic, Ivancich SA y La Peña de los Miércoles de Chabás.