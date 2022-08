Ale Bucci Racing alcanzó el tercer triunfo del año en la Clase 2, y por primera vez lo hizo el villagalvense Alejandro Torrisi

TURISMO NACIONALUn triunfo muy especialAle Bucci Racing alcanzó el tercer triunfo del año en la Clase 2, y por primera vez lo hizo el villagalvense Alejandro TorrisiEn otro domingo inolvidable de Turismo Nacional, el equipo Ale Bucci Racing se llevó la victoria en la Clase 2. Alejandro Torrisi fue invencible y prevaleció por primera vez en la categoría, en una emotiva jornada porque se venía de recuperar ese auto, muy golpeado en la fecha pasada.La estructura comandada por Alejandro Bucci en Villa Gobernador Gálvez tuvo una clasificación fenomenal, marcando 1-2-3 con Matías Cravero (Ford Fiesta), Alejandro Torrisi (Nissan March) y Maximiliano Bestani (Toyota Etios), con tres marcas diferentes, algo poco común en una categoría de motorizaciones y chasis bien diferentes. El sábado tuvo su faz negativa en un fuerte accidente que dañó seriamente el Ford Fiesta de Gabriel Scordia, quedándose sin correr la final.El espectáculo final fue muy contundente para el Ale Bucci Racing, porque Torrisi lideró cada momento de la competencia, mientras Matías Cravero avanzó rápidamente al segundo lugar. Maxi Bestani, quien estaba entre los cinco de adelante, sufrió un toque que lo dejó impactado contra un guardrail, y perdió valiosos puntos. Tanto Lucas Yerobi, terminando 12º como Juan Martín Eluchans siendo 19º, completaron una carrera que tuvo varias vueltas neutralizadas por incidentes.Para Torrisi fue la primera victoria en el TN, en el mismo circuito donde el equipo de su recordado padre Luis Torrisi, venció con Darío Ippolito en 2009. Tras bajarse del auto, Ale Torrisi expresó: “La verdad es que teníamos un presentimiento, porque el lunes posterior a La Pedrera nos juntamos con Ale y dijimos de reparar el auto y de ir a ganar a Termas. Estuvimos muy firmes, y se nos arrimaban con el auto de seguridad. Pero después de los relanzamientos sacamos ventajas y fuimos contundentes. Es un alivio haber ganado en el Turismo Nacional por primera vez, en un circuito que no conocíamos y quedamos bien posicionados en el campeonato. Vamos a ver cómo planteamos las fechas que faltan, para tratar de llegar al objetivo final que es el campeonato. Mi papá estuvo muchos años adentro de la categoría y creo que todo esto es gracias a él, porque yo me inicié en el automovilismo por él, y brindarle esta victoria es muy gratificante para mí y toda mi familia”.Además, Matías Cravero, completando el 1-2 manifestó: “Estoy feliz por todo el equipo, clasificamos 1-2-3, y ahora hicimos 1-2 y Maxi venía para meterse entre los tres. Estoy agradecido con Ale, Claudio, Agus y todos los mecánicos del equipo porque se lo merecen al 100%”.Finalmente, Ale Bucci declaró: “La verdad es que estoy muy contento, es el primer triunfo de Ale Torrisi, un saludo para su padre que está en el cielo, saludo a toda mi familia, para los chicos que trabajaron incansablemente después de la carrera, Esteban Pou por el motor de Ale, a Rubén Guerini por los impulsores del resto. Volvimos de La Pedrera con el Nissan muy roto, al igual que el auto de Eluchans. Cristian Bravo me dio una mano muy grande en la estructura, le agradezco a él. Me entregaron el March el miércoles a la mañana y tuvimos que pintar, armar y venir a la carrera. Esto se lo debo a todo mi equipo, muchas gracias”.La próxima fecha será el fin de semana del 21 de agosto en San Nicolás.