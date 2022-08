Ale Bucci Racing estuvo en la punta y Gabriel Scordia fue quien mayor rédito sacó, ganando su serie y terminando cuarto la final

TURISMO NACIONALFin de semana positivo en San NicolásAle Bucci Racing estuvo en la punta y Gabriel Scordia fue quien mayor rédito sacó, ganando su serie y terminando cuarto la finalEl equipo Ale Bucci Racing obtuvo resultados favorables en líneas generales, en un fin de semana cambiante de Turismo Nacional Clase 2. El más destacado fue Gabriel Scordia, quien volvió a los primeros planos con un contundente fin de semana, donde ganó su serie y luego terminó a un paso del podio la carrera final.Luego de buenos entrenamientos, en clasificación fue Juan Martín Eluchans el mejor, en la cuarta posición, mientras que Scordia fue séptimo, Maximiliano Bestani octavo y Alejandro Torrisi noveno. Cuatro de los siete autos estaban entre los diez mejores. Luciano Bucci, Matías Cravero y Christian Bodrato Mionetto quedaron en modo de recuperación para serie y final.Las series tuvieron a Maxi Bestani terminando tercero en la primera, mientras que en la segunda Bucci progresó con el Fiat hasta el quinto puesto, y Ale Torrisi quedó sexto. Completando la tarde, Scordia fue gran protagonista al ganar la tercera carrera preliminar, aunque ayudado por un quedo sorpresivo en el giro final de Eluchans, arruinándose un 1-2 de manera desafortunada. Cravero llegó quinto y Bodrato sexto.“Es una alegría inmensa, porque costó mucho dar vuelta la situación, porque venimos de algunos años malos, y en estas últimas carreras de choques importantes y golpes, y gracias al equipo que recuperó el auto y de esta manera, se disfruta mucho más este triunfo, me alegra mucho, me devuelve la confianza. Fue una lástima lo de Eluchans, porque como compañero quería que la gane él pero se dio así”, expresó Scordia tras vencer el sábado. En mayo de 2015 había sido su anterior victoria en una serie.Para la final, la mayoría de los pilotos del equipo avanzaron, y solamente uno desertó tras un toque involuntario. Maxi Bestani quedó relegado cuando estaba cerca de sumar buenos puntos. Scordia, buscaba su segundo podio en el TN pero no pudo ser, ya que terminó cuarto, algo muy destacado porque en general, fue su mejor fin de semana en la categoría, estando siempre entre los de adelante.Por el campeonato, Matías Cravero llegó 7º y eso le permite estar a apenas 16 puntos de la cima del torneo. Ale Torrisi fue 8º, Bodrato 10º en su estreno dentro del equipo, mientras que Eluchans remontó del puesto 37 al 13º y Bucci quedó 14º, tras un incidente cuando iba quinto.La próxima fecha será el fin de semana del 25 de septiembre en Toay, La Pampa.