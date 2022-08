Fiornovelli Sport Group ganó en San Jorge, por la Clase 2 1600 del Car Show Santafesino

CAR SHOW SANTAFESINONuevo fin de semana de festejosFiornovelli Sport Group ganó en San Jorge, por la Clase 2 1600 del Car Show SantafesinoEl equipo de Fabio Fiornovelli obtuvo un nuevo triunfo en el 2022, esta vez de la mano de Jonás Maurelli en la Clase 2 1600 del Car Show Santafesino, por la sexta fecha de la temporada. El conjunto de Arroyo Seco se destacó en San Jorge una vez más, escenario donde habían ganado en dos categorías la vez anterior.En Clase 2, Maurelli fue primero en cada salida a pista, entrenamientos, clasificaciones, serie y final, para no dejar dudas. Además fue 1-2 porque Sebastián González completó una excelente tarea, prevaleciendo en su serie y luego siguiendo a Maurelli para que los Chevrolet Corsa del equipo triunfen en esta oportunidad. Ezequiel González llegó 7º.Dentro de la Clase 1, Luciano Gamulín tuvo otra gran participación, terminando cuarto pero descontando 14 puntos en el campeonato, donde está tercero a 50 unidades. Faltan cuatro fechas y el equipo quiere pelear ambos títulos. Además de Gamulín, vio la bandera a cuadros Jeremías Ávila en el sexto puesto y Valentín Balestrini 14º.Jonás Maurelli, tras ganar, expresó: “Fue un carrerón, muy exigido. El auto me lo permitió y estoy muy agradecido a todo el Fiornovelli Sport Group y Wilson Cerminato por el motor, me dieron un cañón todo el fin de semana. Dominamos entrenamientos, clasificación, serie y final, qué vamos a poder pedir. Ahora tenemos que seguir sumando por el campeonato, con la calculadora en la mano porque estamos otra vez en la pelea por el título. Pude dar todas las vueltas al máximo, no me guardé nada. Gracias a mis sponsors, amigos, mis viejos y vamos a trabajar para estar presentes en San Nicolás”.Por otro lado, Sebastián González comentó: “En lo personal vengo de dos años errados y este año por distintas cosas no podíamos llegar. Esta vez arrancamos complicados y avanzamos con el equipo de Fabio, Mauro Caballero y Wilson con los motores. No podíamos correr a Jonás pero llegar a este podio en el cumpleaños de mi papá es como un triunfo. Un gran saludo para toda mi familia, estoy muy contento”.