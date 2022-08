LA PROVINCIA PRESENTÓ UNA LÍNEA DE FINANCIAMIENTO PARA LA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE EMPRENDEDORES, PYMES Y COOPERATIVAS

Durante la presentación, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, indicó que “este tipo de iniciativas pone en valor un programa que nos asombra día a día y que tiene que ver con una fuerte presencia territorial. A este mecanismo lo estamos profesionalizando y pretendemos darle un marco nacional, ya que es destacable su capacidad de llegada directa al inversor, a la pequeña pyme, a emprendimientos vinculados al interior, y se sostiene en la certeza de que quien más conoce a los emprendedores es la asociación de su territorio”.“Vale destacar que la provincia culminará el año 2022 entregando fondos por más de 2.000 millones de pesos a las asociaciones y agencias para el desarrollo de Santa Fe, desde el inicio de la gestión. Estos fondos quedan en el territorio, no vuelven a la gestión central sino que es una forma de descentralizar. Es importante lo que se pueda realizar con los actores locales. Es una forma concreta de generar programas que lleguen a la gente, que es la única manera de que funcionen”, detalló.Asimismo, el ministro puso en valor que “estos son fondos de los santafesinos, por una fuerte decisión política de gestionar hacia la producción y eso es posible porque las cuentas están ordenadas. De otra manera, sería imposible pensar no sólo en este programa sino en todos lo que tiene la provincia, como Billetera Santa Fe, Caminos de la Ruralidad, Boleto Educativo Gratuito, urbano y rural,. Todo eso es gracias a la inversión profunda que se hace hacia la producción, la educación, el trabajo, el oficio, que es lo que más necesitan nuestras empresas hoy en día”.En tanto, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, resaltó que “esto forma parte de los 40 millones de pesos entregados en plena pandemia, mediante los cuales se asistió a casi 300 emprendimientos. Ahora, de esta forma, volvemos a poner en circulación estos créditos destinados a mipymes registradas, responsables inscriptos o monotributistas. Lo destacable de todo esto es el recupero que tiene la Agencia. Es muy importante que el eje esté puesto sobre las personas y no sobre un número, que es como ocurre con las entidades bancarias. Estos recuperos superan el 95% en toda la provincia y esperamos seguir con esa misma dinámica”.Por su parte, la subsecretaria de Proyectos Científicos y Tecnológicos provincial, Eva Rueda, explicó que “hay dos cuestiones que van a atravesar estas modalidades: una es la cuestión de género y otra es la innovación tecnológica. Apuntamos a que todas las pymes y mipymes empiecen a incorporar tecnologías que mejoren los servicios y productos, que se escalen y se asocien a programas tales como Primer Empleo”.A su turno, el síndico de ADER, Mario Galizzi, indicó que “los fondos son públicos, y lo que hace la Agencia es administrarlos como una forma de descentralizar el dinero en una fusión público-privada. Los créditos que hoy presentamos, de hasta 500 mil pesos, tienen la característica de abarcar a la gran mayoría; y se diagramaron a partir de un análisis donde participó el Centro Comercial, la Unión Industrial, Apyme, la Municipalidad, y la Provincia. Con una mirada estratégica, una comisión directiva elegirá a los beneficiarios, más allá de lo que es la mirada bancaria”.En tanto que la integrante de la secretaría de Género de Ader, Natalia Carena, manifestó que “cuando se lanzan estas líneas de financiamiento apuntamos a llegar a las mujeres y diversidades que tienen un tinte productivo, que están con emprendimientos incipientes que pueden llegar a proyectarse a raíz de poder acceder a estas iniciativas, como pymes y generadoras de empleo para sus pares; salir de esos emprendimientos que se llevan adelante en los hogares y encontrar una faceta más productiva. Por eso, invitamos a que puedan acercarse a la Agencia para articular y acompañar en este crecimiento”.También estuvieron presentes, en representación de la ADER, la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María de los Ángeles Moyano; el secretario de Relaciones Institucionales y Prensa, Eugenio Serafino; y el integrante de la comisión directiva Aldo Egestti.>> Solicitud personas físicas >> Solicitud personas jurídicas >> Bases y condiciones