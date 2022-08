Omar Perotti le tomó juramento al nuevo ministro de Seguridad de la provincia.





El gobernador de la provincia, Omar Perotti, le tomó juramento al nuevo ministro de Seguridad de la provincia, el comisario general Rubén Rimoldi, quien reemplazó al ahora ex ministro Jorge Lagna.Al inicio del acto, el gobernador Perotti saludó a la familia del flamante titular de la cartera de Seguridad, tras lo cual afirmó: “Comenzamos una nueva etapa, comenzamos una etapa en un momento complejo para abordar un serio problema estructural que tiene la provincia de Santa Fe”.“Destacamos el esfuerzo realizado hasta aquí por el ex ministro Lagna y la (ex) Jefa de Policía (Emilce) Chimenti, y el deseo de que esta etapa nos permita seguir mejorando, nos permita abordar una etapa que nos encuentre con más equipamiento, con más movilidad y más tecnología. Y fundamentalmente que nos encuentre con la necesaria acción concreta que necesitamos en el territorio: restablecer fuertemente la presencia y reacción, mucho trabajo y pocas palabras”, añadió el gobernador.Más adelante, Perotti sostuvo que “siempre buscamos mejorar, mejorar es encontrar las mejores respuestas y avanzar. Cada uno ha puesto lo mejor de sí, no lo ponemos en duda y lo agradecemos, pero tiene que comenzar otra etapa, una etapa que nos requiere a todos trabajando juntos”, subrayó. Y amplió: “Necesariamente requiere de muchos acuerdos para construir la seguridad que necesitamos, para enfrentar un problema estructural de tanta gravedad. Y los necesitamos a todos: a la institución policial, a los representantes de las distintas fuerzas políticas y a los integrantes de la justicia provincial y federal”, sostuvo.Finalmente, y en este sentido, el gobernador manifestó: “Necesitamos plenamente el apoyo de la Justicia federal, esto que venimos reclamando lo seguiremos haciendo con insistencia, para que los argentinos tomen este tema como una causa propia, no es un tema de Santa Fe, no es un tema de Rosario, es un tema de todos los argentinos, por eso pedimos que no se la deje sola a la provincia, fundamentalmente por la magnitud de lo que tenemos que enfrentar. Todos tienen algo para aportarle desde la Argentina a la provincia de Santa Fe en este momento”.Por su parte, al ser consultado por cómo va a encarar las acciones desde el Ministerio, Rubén Rimoldi destacó que “las políticas de seguridad que se venían llevado a cabo van a continuar, como se estaban haciendo. En la Policía vamos a ordenar los mandos de la manera que corresponde y vamos a reestructurar los cuadros para que, en los lugares más álgidos, estemos presentes a partir del tiempo que sea necesario. Trabajaremos a partir de ahora en reacomodar los cuadros para volver a poner a la Policía en la calle".Finalmente, Rimoldi informó que “también he trabajado en otros municipios que no son del partido político del gobierno actual; estoy en este cargo por mi profesionalidad".PRESENTESAcompañaron al gobernador durante el acto el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; el Fiscal de Estado, Rubén Weder, el secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios, Walter Gálvez; el secretario de Seguridad Pública, Claudio Brilloni, entre otras autoridades provinciales.