OMAR PEROTTI Y ALBERTO FERNÁNDEZ INAUGURARON EL RAMAL RECUPERADO DEL TREN DE PASAJEROS ENTRE ROSARIO Y CAÑADA DE GÓMEZ

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, participaron este viernes del viaje inaugural del tren de cercanía entre las ciudades de Rosario y Cañada de Gómez, ramal recuperado después de 45 años.

"Ramal que abre, región que prospera y avanza", dijo el gobernador al participar, junto con el presidente de la Nación, del viaje inaugural del trayecto que vuelve a unir ambas ciudades después de 45 años.El mandatario santafesino inició el viaje en la estación Rosario Norte, junto con el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano; y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. En tanto, el presidente Alberto Fernández subió al tren en la localidad de Correa, junto con el ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura de la Nación, Sergio Massa. También participaron del viaje el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el senador nacional Marcelo Lewandowski; el senador por el departamento Rosario, Miguel Rabbia; y el secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello.En el acto inaugural, además, estuvieron presentes la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas; la intendenta de Cañada de Gómez, Stella Maris Clérici; los ministros provinciales de Gestión Pública, Marcos Corach; de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; y de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; entre otras autoridades.En la oportunidad, el gobernador de la provincia manifestó la “inmensa alegría que viven Rosario y cada una de las localidades” que son alcanzadas por este servicio, al cumplirse la recuperación “del tren de cercanía después de aquel cierre en 1977”.Perotti recordó que “Rosario fue la primera instancia de ciudad ferroportuaria que, en 1863, 11 años después de ser declarada ciudad, comenzó el tramo que estamos haciendo ahora. Es donde empezó la construcción y en tres años se habilitó el servicio a Cañada de Gómez, 71 kilómetros hechos en tres años; y unos pocos años después, en el 70, terminó uniendo Rosario y Córdoba, siendo una de las mayores inversiones de la Argentina y transformando a toda esta región”.“Ese es el ferrocarril que queremos, que llevó desarrollo y crecimiento. Por eso, ramal que abre, región que prospera y avanza. Esa es la consigna fuerte de un país como la Argentina para mover a su gente, para acercar y vincular, pero fundamentalmente, para poder llevar cargas, que es el trabajo de nuestra gente. Ese es el progreso que queremos, el tren lo expresa. Pero además el tren expresa unidad, acerca y quita distancias. Eso también es lo que necesitamos los argentinos, unirnos en todos los otros aspectos, lo necesitamos y mucho”.RECUPERACIÓN FERROVARIAMás adelante, Omar Perotti destacó la decisión del gobierno nacional de recuperar ferrocarriles. “Nuestra provincia es beneficiaria directa de este tipo de inversiones, no solamente por lo que hoy se pone en marcha sino por lo que es el Circunvalar Santa Fe, por lo que es la instancia ferroviaria que nos permite allí la playa de La Ribera, haberlo mejorado; el acceso a toda la instancia portuaria en Timbúes; y el haber recuperado todo ese cruce por la Picasa que permite llegar hasta Rufino”.También, se refirió a la recuperación de los talleres ferroviarios de San Cristóbal que “tienen más de 100 trabajadores y trabajadoras en ese lugar”, y destacó que todas la vías modernas que se están desarrollando en la Argentina “las tiene el ferrocarril Belgrano, que está en gran parte en el territorio de la provincia: Santa Fe-San Justo, San Justo-San Cristóbal, San Cristóbal al norte yendo hasta Chaco, por eso destacamos enormemente en compromiso de las autoridades nacionales, de la decisión del Presidente en la reactivación”.Por último, Perotti afirmó que “bienvenida es la decisión del Presidente. Muchos hablaron, hubo muchos actos y reuniones, pero cuando hubo que tomar la decisión y poner los recursos, quedó uno solo. Presidente, muchísimas gracias”.Seguidamente, Alberto Fernández afirmó que “cuando llegamos con Néstor al gobierno empezamos a poner en marcha otra vez un plan para que los trenes lleguen a todos los pueblos, convencidos de lo que objetivamente es el tren: un medio de transporte importantísimo para desarrollar comunidades y economías. Cristina licitó esta obra, pero quien la sucedió no pensó lo mismo. Yo creo que el tren hace falta a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina para que siga conectando, termine con la desintegración del país y para que nos una”.“Este tren, que tiene un extremo en Cañada de Gómez, va a tener un punto de llegada en Rosario. Hoy estoy viviendo un día de privilegio, que es ver cómo conectamos a la Argentina. Esto es un servicio de transporte comunitario que debe honrarnos y debemos cuidar, porque allí viajamos todos, el tren nos conecta y nos iguala. Dos valores que debemos rescatar. Somos un país federal y tenemos que unirnos más que nunca”, finalizó el Presidente.EL TREN COMO CONECTIVIDADPor su parte, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, destacó que “el tren nos conecta, nos une y es el medio de transporte por excelencia. En dos años y medio de gestión reconectamos 15 servicios, que representan 56 localidades abandonadas. Hoy acá tenemos 7 intendentes de localidades que se vuelven a conectar. Esto fue posible por la convicción y decisión política, y con una inversión que se hizo y se sostuvo para que nunca más volvamos para atrás en la conectividad de nuestra gente”.A continuación, agradeció al gobernador Perotti “por todo el trabajo que estamos haciendo. El sistema ferroviario tiene muchas inversiones en esta provincia, no solamente hoy estamos llegando a Cañada, sino que también logramos volver a entrar a la localidad de Rufino, uniendo la provincia de Buenos Aires con Santa Fe; y el Circunvalar Santa Fe, una de las obras más grandes que tiene la Argentina”, concluyó Guerrera.Por último, la intendenta de Cañada de Gómez agradeció a los gobiernos provincial y nacional por “este día histórico. Juntos trabajamios para que esto se haga realidad. También es un día inclusivo, porque este tren se detiene en todos los pueblos que están entre Cañada y Rosario. En Cañada de Gómez todos somos parientes, amigos o vecinos de algún ferroviario o ex ferroviario”.“El tren es una conectividad que, especialmente después de la pandemia, es fantástica, se viaja en comunidad. El tren siempre significó progreso, crecimiento y oportunidades. Somos pueblos que crecimos en torno a los trenes. Gracias al gobierno nacional por tener la decisión de concretar esto. Muchos hablaron, hoy es una realidad”, concluyó Clérici.DETALLES DEL SERVICIOEl servicio tiene un costo de $120 entre las cabeceras y para cualquier recorrido que abarque más de la mitad de la ruta entre ambos extremos (las paradas intermedias son Fisherton en Rosario, Funes, Roldán, San Jerónimo, Carcarañá y Correa), mientras que el pasaje intermedio de $60 se aplica para viajes de tramos de cuatro paradas o menos. Asimismo, cuenta con el Boleto Educativo Gratuito, sin límite de kilometraje.El convoy está conformado por una locomotora y tres vagones, con una capacidad de carga de 216 pasajeros sentados, en tanto que el 20 por ciento de la capacidad de los vagones podrá viajar parado.Si bien quedó inaugurado este viernes, el servicio comenzará a prestarse formalmente a partir del lunes próximo con los siguientes horarios: de lunes a viernes, salida desde Cañada de Gómez a las 5:15 y a las 22:15, y llegada a Rosario a las 7:26 y a las 0:26, respectivamente; y con partida a las 19:10 desde Rosario y arribo a Cañada de Gómez a las 21:45. Mientras que los sábados habrá un solo servicio con salida desde Cañada de Gómez a las 5:15 y llegada a Rosario Norte a las 7:26.