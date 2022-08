PEROTTI EN LA EXPO VENADO 2022: “ESTA MUESTRA EXPRESA AL PAÍS, LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO”

El gobernador participó de la inauguración de la 86° edición de la muestra agrícola, ganadera y comercial que se realiza en esa ciudad del sur provincial.





El gobernador Omar Perotti participó este domingo de la inauguración de la 86° edición de muestra agrícola, ganadera y comercial Expo Venado 2022, que se desarrolla hasta el 15 de agosto, en el predio de la Sociedad Rural de esa ciudad del departamento General López.Se trata de la 86° edición de la Expo, y también alberga la 37° Fiesta Nacional de la Semilla, el 8° Paseo de la Semilla, y la 8° Exposición Nacional de Ovinos Hampshire Down.En la oportunidad, Perotti agradeció a la organización por permitir “expresar plenamente al país una muestra de producción y trabajo.Nací y me crie en el campo, que algunos tengan expresiones y miradas hacia el sector como especuladores creo que sin dudas, están muy alejados de lo que es el hombre y la mujer que produce y que trabaja en cada uno de nuestros campos”.“Nosotros vemos en esos productores los que movilizan los niveles de producción más importantes. Vemos en ese productor el empuje de cada una de las maquinarias agrícolas. Esto es lo que moviliza cada uno de los productores, no defender eso sería no defender nuestra historia, presente y futuro”, agregó.“Es por eso que acompañamos desde el primer día de nuestra gestión al que trabaja, al que invierte y al que produce. Creemos firmemente en el desarrollo de la tecnología, en la generación de empleo a través de ese sector y en el potencial de la maquinaria agrícola. Nosotros miramos integración plena de campo e industria. Por eso, nuestro reconocimiento a que en esa estructura productiva tenemos que seguir motivando para producir. Tenemos esas condiciones en la Argentina para poder brindárselas al mundo”.Seguidamente, el gobernador se refirió a la ley de emergencia y agradeció “a cada una de las entidades que han trabajado junto a nuestro ministerio en aportar, corregir, sugerir, modalidades para que cambiemos esa ley. En pocos días más tomará estado legislativo”.También reconoció a quienes producen y trabajan en el departamento: “Es el primer productor en la provincia de trigo, es el primer productor de soja y es el primer productor de maíz. Y también en la actividad porcina y en la actividad bovina”, concluyó Perotti.En tanto, el intendente Venado Tuerto, Leonel Chiarella, manifestó su agradecimiento por el trabajo en conjunto y “por estos 85 años de servicios puestos en función de defender los intereses del sector. Pero además en ser protagonistas en momentos importantes e históricos de nuestra ciudad”.Por su parte, el vicepresidente de Carsfe, Gustavo Sutter Schneider, sostuvo que “hoy es un día de fiesta. Esta es una muestra de lo que es la provincia de Santa Fe. También es un día de balances después de un año de trabajo”.Por último, el presidente de Sociedad Rural Venado Tuerto, Claudio Berrueta, agradeció la presencia de las autoridades y afirmó que “a pesar de las dificultades hoy podemos disfrutar de un nuevo encuentro en la presencialidad, juntos ciudad y campo. Este encuentro es fruto del trabajo compartido, es un gran encuentro abierto que muestra nuestra fuerza y la potencia de toda la región”.Participaron también de la actividad, donde se hizo un reconocimiento a los excombatientes de Malvinas en el marco del 40° aniversario, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani; el vicepresidente Federación Agraria Argentina, Marcelo Banchi; en representación de Coninagro, Laura Lopis; entre otras autoridades, y veteranos de guerra de Malvinas; representantes del Centro de Unión de Veteranos.