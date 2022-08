PEROTTI ENCABEZÓ EL ACTO POR EL 172º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN

El gobernador Perotti en el acto realizado en Venado Tuerto.





En la ciudad de Venado Tuerto, el gobernador convocó a los presentes a “recuperar esas causas nacionales, ese sueño que nos una; encontraremos allí la mejor forma de rendirle homenaje al Padre de la Patria, al General Don José de San Martín”, dijo.El gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó este miércoles, en la ciudad de Venado Tuerto, el acto central por el 172º aniversario del fallecimiento del General José de San Martín.En la oportunidad, el mandatario realizó un repaso histórico y destacó que “hay un vínculo fundamental en la vida de nuestro país, de nuestro prócer y de nuestra provincia”; y recordó que, en San Lorenzo, donde “hoy es el Campo de la Gloria, se libró el primer y único combate de San Martín en tierras argentinas; dando el bautismo de fuego de los Granaderos a Caballo”.“Luego de su fallecimiento, San Martín fue reconocido por sus valores militares y sus valores transmitidos en la conducción, en el ejercicio de la función pública y en el legado que dejó”, agregó Perotti durante el acto.A continuación, el gobernador señaló que San Martín “tenía en claro que su deseo era la unidad latinoamericana, tenía claro dónde estaba su adversario y su adversario no estaba entre los propios. Mantuvo sus objetivos más allá de cualquier coyuntura, expresaba la humildad y lo trasladaba en conducción y en firmeza”.Por último, Perotti indicó que es “momento de reflexionar y de incorporar esta actitud de no generar más divisiones, de no profundizar la grieta que impide avanzar. Recuperemos esas causas nacionales, ese sueño que nos una; encontraremos allí la mejor forma de rendirle homenaje al Padre de la Patria, al General Don José de San Martín”, concluyó.En tanto, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, afirmó que “en estas fechas ponemos en valor la figura de nuestros próceres, su legado y sus acciones. Pero además podemos dimensionar lo grande que fue San Martín, tan grande que aún hoy, 172 años después de su fallecimiento, a esas ideas y principios, las sentimos como propias y las vemos más necesarias que nunca”.La ceremonia se inició con la interpretación del Himno Nacional Argentino, para luego proceder a izar la bandera a media asta, como expresión de sentido duelo por el fallecimiento del General San Martín, por aplicación del decreto Nacional N°1021/88, que expresa: ”Déjase establecido que el día 17 de agosto de cada año, las banderas argentinas que se enarbolen en todo el territorio nacional, permanecerán izadas a media asta entre las 14:30 y 15:30 horas”.Por último, se colocó una corona de laureles delante del monumento a San Martín; y ofrendas florales en el busto de Cayetano Silva.PRESENTESAcompañaron al gobernador Omar Perotti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas; el diputado nacional Marcos Cleri; los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach, y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; las diputadas provinciales Paola Bravo y Georgina Orciani; el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre; el presidente del Consejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini; autoridades provinciales y municipales; y representantes del Instituto Sanmartiniano y Belgraniano.