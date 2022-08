PEROTTI HABILITÓ LA PUESTA EN VALOR Y LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE RUFINO

Lattanzi, Perotti y Corach





El gobernador Omar Perotti encabezó este martes en Rufino la inauguración de las obras para la puesta en valor del Parque Balneario Municipal "Ángel Bulgheroni", y la construcción de la nueva infraestructura deportiva y urbana, que demandó una inversión provincial de 257.233.710,28 pesos.En el predio se construyeron tres piscinas, vestuarios, buffet, iluminación, estacionamientos, y la recuperación de la pista de atletismo, entre otras acciones.“Es un lugar hermoso, ha quedado muy bien, estamos muy contentos de que Rufino haya podido recuperar este espacio. Son las inversiones que reconfortan, el haber podido trabajar en equipo con el intendente, con toda nuestra gente y dejar un predio a la altura de lo que la gente merece para poder disfrutarlo realmente”, aseguró Perotti.En ese sentido, definió al espacio como de “los más lindos que hay en la provincia, no solamente por la dimensión de la pileta, sino el entorno que le da el parque. Es para disfrutarlo y para que todos los santafesinos nos sintamos orgullosos de esta obra”.“Todas las familias necesitan esto, y en el verano poder compartir con los chicos, poder acompañarlos, no deja de ser una opción donde la familia tiene que encontrar un buen lugar para compartir y ese lugar tiene que ser lindo, tiene que ser agradable, tiene que encontrar en el espacio público de calidad la valoración de la gente. No todos tienen un patio, no todos tienen una posibilidad de una pileta, al contrario, son los menos los que la tienen. Entonces, cómo no brindar algo comunitario que tenga gusto, diseño, sea lindo, y permita que más gente se vuelque y aprenda natación”, destacó el gobernador.Y sumó: “Son obras realmente que merecen este nivel de inversión, por lo que le dan a la comunidad, por lo que se extienden en el tiempo y donde la pueden aprovechar todos”.Finalmente, el gobernador expresó que “en cada pueblo y ciudad de la provincia hay una obra”, y referido a Rufino mencionó la licitación para la construcción de 172 viviendas, las tareas en la autopista de la ruta 33, el Gasoducto Sur, y la futura concreción de una escuela agrotécnica.De las diferentes actividades participaron, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; los secretarios, de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Battaglia, y de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre, y el intendente local, Natalio Lattanzi.PUESTA EN VALOR DE UN SENTIMIENTOA su turno, Corach dijo que la inversión de la obra “se hizo junto al intendente y todos los ciudadanos de Rufino. Así es como construimos y generamos arraigo. Tenemos obras en todas las ciudades y comunas de Santa Fe, para generar condiciones de vida digna”.En tanto, Lattanzi agradeció la presencia de Perotti al que definió como “el gobernador que más ha visitado la ciudad”, y añadió: “Estamos muy agradecidos y orgullosos por esta obra, que pone en valor el sentimiento de los rufinenses y la región”.“Estamos muy contentos por este día, gracias gobernador por acompañamiento, hemos podido avanzar en muchas cosas. De este intendente, le pedimos que continuemos gestionando el gasoducto que nos hace falta poder enriquecer más la ciudad”, cerró.PARQUE MUNICIPAL DE RUFINOEn el lugar, la provincia construyó tres piscinas, con veredas perimetrales y solárium con losetas atérmicas y duchas. También se hizo una intervención edilicia sobre sala de bombas existente, edificio principal, vestuarios y bufet.También cambio de carpinterías en aluminio anodizado, piso, revestimiento exterior y cubiertas, nueva instalación sanitaria y eléctrica. Provisión de nuevos equipos de filtrado y bombas, y termotanques.Además, se hizo un nuevo tendido eléctrico, colocación de nuevas columnas de iluminación led y recuperación de luminarias existentes con cambio de artefactos a led. En tanto, se hizo una intervención vial desde calle Garay hasta Echeverría, con incorporación de dársenas de estacionamiento con piso intertrabado, vereda, y muro de hormigón de contención.En el sector de calle Garay se construyó una bicisenda y vereda peatonal a lo largo de todo el parque, muro de hormigón de contención, equipamiento urbano (bancos, pretiles, cestos y estación de deportiva). Finalmente, se realizó la recuperación de la pista de atletismo con reja perimetral y colocación de nuevo cerco en canchas de tenis.