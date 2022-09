 Diputados dio media sanción a la ley que declara la emergencia por catástrofe socio ambiental en Santa Fe

Este jueves, la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley para declarar la “Emergencia por Catástrofe Socio Ambiental” en el territorio provincial,proyecto impulsado por el diputado Juan Cruz “Cacu” Cándido (UCR – Evolución). La iniciativa, a la que se anexó un proyecto de otros legisladores, busca generar un marco normativo para dotar de herramientas al Ejecutivo provincial para enfrentar el daño que se está generando en el Delta del Paraná y en distintos puntos de Santa Fe. “No hace falta que describamos lo que pasa en nuestros humedales, en los nuestros y en los que están en territorio entrerriano y bonaerense. No podemos quedarnos en lo que no puede, no sabe o no quiere hacer el gobierno de Entre Ríos” remarcó en su exposición el legislador Cándido.