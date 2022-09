Este sábado 3 de Septiembre nuestro querido Club Atlético Juncal cumple sus 100 años y lo festejamos con todo! Súmate a los festejos!Arrancamos desde las 14 hs. con las finales de la Copa Centenario3er puesto: CSD 2 de Junio Vs. Atl. Acebal @Amistoso Selectivo Juncal Vs. Selectivo LDDSFinal Atl. Argentino Vs. OlimpiaConsagración de la CopaEntretiempo para emperifollarnos y prepararnos 0KM para los festejos de la noche, que se vienen...cómo se vienen!!!Shows:Darío Birus y las Guitarras Amigas.Danzas Árabes Grupo Juvenil. Esc. Alvarado FlorenciaRitmos Infantil. Prof. Alvarado FlorenciaTaller Folklórico Juncal.Banda Desalmados (Rock) @desalmados.rockBanda Contratiempos (Cumbia) @contratiemposoficialY cerramos la noche bailando a full con DJ en VIVO hasta que las no #notelopodesperder ClubAtlético Juncal Sede Caj