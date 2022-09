Fiornovelli Sport Group fue imbatible en Clase 2 una vez más, con dos campeones como Cristian Garbiglia y Santiago Tambucci

TURISMO PISTAOtro 1-2 a nivel nacionalFiornovelli Sport Group fue imbatible en Clase 2 una vez más, con dos campeones como Cristian Garbiglia y Santiago TambucciFiornovelli Sport Group cumplió con otra excelente labor en el Turismo Pista, de la mano de Cristian Garbiglia y Santiago Tambucci, quienes fueron primero y segundo en Buenos Aires, en el marco de la octava fecha de la Clase 2.Tras estar cerca de la pole position, Garbiglia ganó la serie más veloz y luego dominó la competencia final en gran manera, mientras que Tambucci avanzó tanto en la serie como en la final para cumplir otra estupenda labor en la categoría. Ambos son los últimos campeones del TP Clase 2, con Fabio Fiornovelli como líder del equipo y la atención en Arroyo Seco de los chasis, más los motores de Juan José Cassou.En este evento Luigi Melli fue 16º, Franco Melli 31º, Mariano Sala 32º, mientras que desertaron Maximiliano Andreis, Alejandro Torrisi y no pudo largar Diego Casais. En Clase 3, Esteban Casais fue competitivo con el Renault Clio, pero no pudo ver el banderazo final y sumar puntos que merecía.Garbiglia, quien logró el quinto triunfo del equipo en esta temporada de Clase 2, y tercera a cuenta personal, manifestó: “Ganar nuevamente en Buenos Aires es un hecho histórico e importante para mí. Nos consagramos como los más ganadores de la Clase 2 de Turismo Pista que es un campeonato de nivel nacional y gran relevancia. Todas las vueltas traté de ir clasificando, y el auto de seguridad nos privó de manejar las distancias pero tuvimos que exprimirlo al cien por ciento. Lantella venía rápido y me presionaba, pero supimos contener sus intentos. Estoy muy agradecido a Fabio Fiornovelli, Juan José Cassou, Mauro Caballero, a todos los mecánicos del Fiornovelli Sport Group por el trabajo que hacen. En las tres fechas de puntaje especial nos paramos y así y todo estamos a pocos puntos de la punta del campeonato a falta de dos carreras”.Por su parte, Tambucci expresó: “No tenía para más, y me encontré con el segundo puesto al quedarse Lantella, y estoy contento por el resultado y el funcionamiento del auto, que lo tenemos en venta. Gracias al Fiornovelli Sport Group, Juanjo Cassou, Mauro Caballero, Franco Cipollone y toda la gente de Olavarría”.La próxima fecha será el fin de semana del 30 de octubre en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.