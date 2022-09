Matías Cravero hizo podio con el Ale Bucci Racing y comanda la tabla de posiciones de la Clase 2 a falta de tres fechas

TURISMO NACIONALVuelta a la cima del certamenMatías Cravero hizo podio con el Ale Bucci Racing y comanda la tabla de posiciones de la Clase 2 a falta de tres fechasAle Bucci Racing sacó mucho rédito de una difícil final de Turismo Nacional Clase 2 en Toay, La Pampa, donde la lluvia sumó peligros pero no impidió encontrar un gran podio de Matías Cravero que lo volvió a subir a la punta del campeonato. Además, el equipo de Villa Gobernador Gálvez consiguió poner cuatro autos entre los mejores diez de la carrera y cinco sumaron puntos.La novena cita del calendario, en Toay, tuvo a Mati Cravero y Alejandro Torrisi clasificando bien adelante, tercero y cuarto respectivamente, y tanto Maximiliano Bestani, Christian Bodrato Mionetto, Juan Martín Eluchans y Gabriel Scordia, lograron puestos expectantes para avanzar en la serie y la final.En la primera batería del sábado, Torrisi perdió algunos lugares y fue 5º, mientras Eluchans arribó 7º. En la segunda, Scordia tuvo una gran batalla y llegó 8º. Pero en la tercera se dio el mejor resultado, donde Cravero se adjudicó la victoria, Bodrato avanzó al 3º puesto y Bestani llegó 6º.Toda la actividad fue en piso seco excepto la final, el domingo, con una lluvia que dejó el asfalto resbaladizo y obligó a poner neumáticos para piso mojado. No fue una competencia fácil, pero Cravero fue líder de la misma, más allá de que luego tuvo que conformarse con un tercer lugar que lo vuelve a poner puntero del campeonato de TN Clase 2. Entre los mejores diez, cumplieron una estupenda labor Maxi Bestani, 6º, Christian Bodrato Mionetto, 9º y Juan Martín Eluchans, 10º. Además, Gaby Scordia ganó varias ubicaciones y terminó 18º. Quien también hizo una buena carrera fue Ale Torrisi pero a falta de una vuelta quedó relegado.Matías Cravero, tras conseguir el podio declaró: "Estoy feliz por el resultado. Salimos a ganar la carrera a pesar de los kilos de lastre y lo demás, y no se dio. Pero quedo feliz porque nos vamos adelante en el campeonato, no vamos con tantos kilos a la carrera que viene. Estar en la punta del campeonato del TN es lo lindo. Estaba muy difícil la pista pero no tengo más que palabras de agradecimiento al Ale Bucci Racing, a todos los mecánicos que trabajaron para ésto y el trabajo se vio".La próxima fecha será el fin de semana del 16 de octubre en el autódromo de Trelew, Chubut.