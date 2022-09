Matías Vitali largó vigésimo pero avanzó y pudo celebrar en lo más alto del podio en la fecha especial con invitados en San Jorge

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASUn triunfo que parecía imposibleMatías Vitali largó vigésimo pero avanzó y pudo celebrar en lo más alto del podio en la fecha especial con invitados en San JorgeEl casildense Matías Vitali celebró en lo más alto del podio con Joaquín Telo en la carrera con pilotos invitados de Turismo Agrupado Clase 2. A pesar de largar vigésimo en un autódromo tan complejo como el de San Jorge, el campeón avanzó y pudo tomar la punta faltando dos curvas y así ganar la prueba final.Durante el fin de semana las cosas no estaban saliendo del todo bien, porque si bien tenían auto para luchar por la pole, lamentablemente no se pudo aprovechar una de las tandas, la de titulares. Quedaron séptimos y la primera carrera del domingo fue la de pilotos invitados, donde Joaquín estaba cumpliendo una buena participación, pero una goma pinchada lo obligó a parar en boxes y volver al fondo del pelotón. A pesar de ello, Telo ascendió al puesto 20, entre 30 anotados.Y luego vino lo inesperado, porque largando tan atrás, Mati esperaba ganar el terreno que se pudiera para minimizar una hipotética pérdida de puntos valiosos para el campeonato. Pero el desarrollo de la carrera fue de no creer. En los primeros giros, Vitali ganó posiciones y se metió entre los mejores diez, y en una carrera de titulares de mucho respeto, el de Casilda comenzó a pasar autos y llegó a pelear por el tercer puesto en un pelotón muy nutrido. Cuando entró a zona de podio, los dos de adelante estaban más alejados, pero a fuerza de ritmo dio caza a ambos, y en la última vuelta pasó a Gaydou y festejó con todo el Ferrarello Competición, equipo que sacó adelante una fecha que parecía adversa.“Todo lo que diga de esta carrera no me lo van a creer, hay que verla. Yo sabía que el auto funcionaba re bien y el pensamiento de salir a ganar siempre está, pero de ahí a concretarlo había un abismo. En esta oportunidad se encadenó todo bien, porque cuando tenía que ligar, ligué, cuando tuve que meter el auto me respetaron. Hubo mucho respeto en carrera, en general, y eso me gustó. En mi caso tiramos junto a Pedro Terenzi, a quien yo le armaba el kart cuando él era más chico, y nos ayudamos para progresar. Ambos terminamos re bien la carrera. Salió todo diez puntos, pero es increíble haber ganado así”, expresó Vitali, emocionado y sin caer totalmente de lo que logró en pista.La próxima fecha no está definida aún pero podría ser en el autódromo ‘Oscar y Juan Gálvez’ de Buenos Aires el 8 y 9 de octubre.Apoyan a Matías Vitali: Mel Carnes, Ferretería Casilda, Emprendimientos, DAG Inyecciones Plásticas, Venier Distribuidora, Expo Muebles, Rectificaciones David, Transporte El Nana, APA Lubricentro, Transporte Oma, BurMit, Don Miguel Carnicería, Danej Transporte, Cabos Castelli, Riva Motores y Giacone Competición.