PROVINCIA Y NACIÓN ENTREGARON 71 COMPUTADORAS EN CENTROS DE SALUD DE LA REGIÓN ROSARIO

En total serán 321 equipos que se distribuirán en toda la provincia.

El Ministerio de Salud, junto con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, entregaron esta mañana 71 computadoras en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), y en hospitales y SAMCO del segundo nivel de atención, en la región Rosario de Salud. Las mismas forman parte de un total de 321 que se enviarán a todas las regiones sanitarias.Durante el acto, la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, destacó que “lo importante es que se trata de un acompañamiento a los centros de atención primaria en el territorio, y esto representa una herramienta para que ellos puedan continuar con el trabajo fundamental que están haciendo, en cercanía con la gente”.“Les permite que toda esa labor, desde lo que llamamos salud digital, puedan realizar una carga en tiempo real de las intervenciones, la historia clínica de ese paciente, entre otra información relevante, posibilitando en cualquier momento que esta persona haga una consulta en su efector de cercanía sin desarraigo, podamos tener todos los indicadores y la historia de este vecino, haciendo interconsultas a partir la la digitalización de imágenes y sin que tengan que trasladarse ellos a efectores de alta complejidad ”, continuó.La salud digital tiene una ventaja fundamental, marca una diferencia en materia de precisión diagnóstica y abordaje terapéutico, porque con imágenes biomédicas, historias clínicas y discusión de casos en ateneos virtuales, garantiza una mejor calidad de atención en y desde el territorio.UN PLAN INTEGRAL Y FEDERALEn línea con lo anterior, la ministra Sonia Martorano resaltó que “son más de 300 computadoras que se estarán entregando en toda la provincia para el primer y segundo nivel de atención, algo que también irá de la mano de un plan federal que es mucho más abarcativo, porque estaremos recibiendo tomógrafo, angiógrafo, un resonador, cinco equipos digitalizadores de imágenes, en tanto se trata de un programa integral de salud digital que nos permite hacer las consultas a distancia”.Por su parte, la subsecretaria de Articulación Federal del Ministerio de Salud de la Nación, Verónica de Cristófaro, expresó que “este es un círculo virtuoso que se empieza a cerrar. Hay una consignación de un dato sanitario que llevan adelante nuestros compañeros en cada uno de los centros de salud, y eso a través de la política pública de proteger, vuelve a la provincia en una herramienta de trabajo que permite también articularse con otras políticas como es la digitalización de imágenes, pasar de lo analógico a lo digital, la visualización de tomografías, resonancias o equipos de digitalización”.Asimismo, la funcionaria destacó que “en una segunda etapa va a estar llegando a la provincia, tomógrafo y resonador, donde gracias a esta articulación con Santa Fe, Nación decidió colocarlos en lugares estratégicos por donde circula la gente. Esto va a permitir que viaje una imagen y no una persona hasta no estar en articulación en la red; luego de ello y cuando sea necesario sí el paciente viajará para su tratamiento”.Por último, Verónica De Cristófaro consideró que todas estas políticas públicas son ‘más grandes’ que unas computadoras en sí mismas; porque permiten una modalidad de trabajo en un terreno virtual, lo cual ayuda al cuidado del medio ambiente, además del trabajo en territorio que realizan los compañeros en cada uno de los centros de salud”.También, informó la funcionaria nacional que, en forma simultánea, se está realizando entrega de equipos en las 24 jurisdicciones sanitarias del país con el objetivo de fortalecer la política de salud digital territorial.APOYO DE LOS GOBIERNOS LOCALESLas localidades que recibieron equipos informáticos en el sur provincial son Casilda, Funes, General Lagos, Perez , Pueblo Esther, Puerto General San Martín, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Arroyo Seco, Bigand, Caferata, Godeken, Luis Palacios, Andino, Fighiera, Coronel Bogado, Timbúes, Soldini y General Gelly.La ministra Sonia Martorano, en ese marco, expresó: “Agradecemos la presencia de intendentes y presidentes comunales, que muestran el apoyo político que le dan a los equipos de salud”.Y agregó: “Que nuestra gente esté sana y cuidada es uno de los pilares para mejorar la calidad de vida. Sigamos trabajando cada día más por una sociedad más justa, libre y solidaria”.Presente en el acto, Rolvider “Roly” Santacroce, intendente de Funes, agradeció las gestiones provinciales para la entrega de equipos y expresó: “La pandemia fue un momento muy duro, gracias a los equipos de salud ya pasó, por eso estamos trabajando con diferentes programas y proyectos”.Y concluyó destacando: “Haber afrontado esto sin la ministra (Sonia Martorano) hubiese sido totalmente diferente. Ella condujo a las 365 localidades. Ojalá la sociedad sepa reivindicar el esfuerzo que esta mujer hizo. No dormía, siempre nos atendió el teléfono”.