Adrián Castagnani sumó otro podio en el TS Clase 3, quedando segundo y a un paso de la victoria otra vez

CAR SHOW SANTAFESINONuevamente líder del campeonatoAdrián Castagnani sumó otro podio en el TS Clase 3, quedando segundo y a un paso de la victoria otra vezAdrián Castagnani finalizó segundo en Rafaela, por la octava fecha del TS Clase 3, y volvió a la punta del campeonato. El de Chabás aún no logró ganar en este año, y es requisito para salir campeón, pero quedan dos carreras y demostró en muchos eventos estar para ganar más allá de que queden menos oportunidades.Tras clasificar segundo, Castagnani estuvo todo el fin de semana luchando por la victoria. En la serie también concluyó como escolta, pero en la final todo inició diferente, más favorable. Con una excelente largada, Adrián tomó la primera posición y pudo escapar, pero el ingreso del auto de seguridad juntó a todos, y eso lo perjudicó en un escenario donde ir primero no es seguridad de nada cuando se marcha en pelotón. Cayó al segundo puesto, y en esa ubicación volvió a sumar un podio importante para la tabla, pero que lo deja hasta ahora con la obligación de ganar en alguna de las próximas dos finales.“Fue una cosecha grande de puntos para el campeonato y era una linda carrera para nosotros pero el auto de seguridad nos complicó. Después Nahuel Della Santina nos hizo diferencia y se nos hizo imposible agarrarlo. Se vienen las dos últimas y estamos trabajando fuerte para lograr la victoria y llegar a la última fecha con chances de ser campeón. Se nos volvió a escapar el triunfo, estamos siempre ahí pero no se dio. Agradezco al Bender Competición, Giacone Competición, Raúl Fernández, Adrián Mattei, Lucas Lorandini, Juan Pablo, y a todos los sponsors que hacen esto posible”, expresó Castagnani desde el podio.Apoyan a Adrián Castagnani: La Planta Granos, Aberturas Inducor, Arandelas Re, Mercadito Leo, Ricardo Quadrelli e Hijos SRL, Hernández SRL, Vigatech, Shell Pico Hermanos, HC Materiales, Baterías Bottoni, Jakas, Kokic, Ivancich SA y La Peña de los Miércoles de Chabás.La próxima fecha será el 27 de noviembre en Paraná.