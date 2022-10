El equipo con sede en Funes, alistará dos autos, uno en TC4000 del Sur y otro en Turismo Agrupado 1600

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASPolenta Racing, presente en Buenos AiresEl equipo con sede en Funes, alistará dos autos, uno en TC4000 del Sur y otro en Turismo Agrupado 1600En un año de grandes labores, el Polenta Racing correrá este fin de semana en una de las mecas del automovilismo latinoamericano: el autódromo ‘Oscar y Juan Gálvez’ de Buenos Aires. Junto a Franco Scotta en Turismo Agrupado 1600 y Eduardo Segorich en TC4000 del Sur, el plan es ser competitivos.Competir en un circuito nuevo es un enorme desafío, pero el gran funcionamiento de Scotta en muchas carreras del 2022, lo ponen como candidato a pelear por la vanguardia en el circuito 8 del ‘Coliseo Porteño’. Por otro lado, Segorich con su Chevrolet de TC4000 regresó a las pistas en la cita pasada y de a poco está tomando ritmo, pero no por ello no irá por puestos importantes en carrera.“A este fin de semana iremos con dos autos, con el Volkswagen Gol de Franco Scotta que hizo podio en San Jorge y con la Chevy de Eduardo Segorich. El Ford Fiesta Kinetic de Fernando Domínguez no estará presente ya que no se llegó a terminar con la rectificadora a tiempo. Con la Chevy y con el Gol estaremos probando en el banco de rodillos antes de salir, para estar competitivos”, expresó Gustavo Settecase, responsable del equipo que realiza labores integrales de motor y chasis, y suma amortiguadores de Camav.La actividad se desarrollará desde este sábado con entrenamientos y las pruebas de clasificación, mientras que el domingo serán las finales de las fechas siete y ocho.