EL PUERTO DE SANTA FE SUMA UN NUEVO SERVICIO DE SALVAMENTO Y MANTENIMIENTO DE BUQUES

El gobierno de la provincia presentó en el Dique I de la capital santafesina un polo industrial naval, donde la firma “RN Salvamentos” desarrollará durante 10 años tareas de reparaciones, mantenimiento y alistamiento de buques menores, del orden de entre 25 y 45/50 metros de eslora.La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, el presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe (EAPSF), Carlos Arese y el titular de la empresa "RN Salvamentos", Carlos Paz, brindaron detalles acerca del nuevo servicio que incorpora el Ente portuario santafesino.Al respecto, Frana valoró la decisión del directorio del EAPSF de sumar un nuevo servicio en el puerto local: “Desde el inicio de la gestión de Omar Perotti, estuvo la decisión de activar en forma productiva este puerto, y así empezamos con la carga de granos, siguieron los contenedores, y hoy este nuevo servicio, que va a generar un valor agregado muy importante a la actividad portuaria, que es el objetivo del gobierno de la provincia y que ya ha generado puestos de trabajo, actividad económica, un círculo virtuoso que poco a poco se va completando con actividades como estas”.“Fue todo un desafío la reactivación de los puertos, una necesidad que también se pone de manifiesto en el debate que tenemos hoy sobre la administración de la vía troncal de navegación. Y en este sentido, el gobernador decidió fortalecer los cuatro puertos públicos de la provincia y así favorecer al crecimiento de la economía y la generación de trabajo digno”.A continuación, Arese indicó que “estamos realmente muy contentos e ilusionados por la proyección de crecimiento que tendrá esta iniciativa. Esto no es un hecho aislado, esto es un eslabón más que estamos concretando para la reactivación de nuestro puerto”.Asimismo, agregó que “hoy hemos conformado un corredor portuario con diversas actividades: en la punta sur, tenemos la Terminal de Contenedores funcionando, más acá tenemos la Terminal de Agrograneles funcionando también con carga y descarga de barcazas. Y ahora le incorporamos esta actividad, lo que reafirma la decisión de llevar adelante una política pública para la reactivación de este puerto principalmente, pero esto también incluye a los cuatro puertos públicos de la provincia, esto es una política pública del Estado provincial”.POLO INDUSTRIAL NAVALPor su parte, el titular de la empresa “RN Salvamentos”, Carlos Paz destacó: “Nosotros apostamos a un polo industrial naval, donde generaremos espacio de amarre para buques fuera de temporada mientras se realizan tareas de reparaciones, mantenimiento y alistamiento de estos buques. Principalmente son embarcaciones menores, del orden de entre 25 y 45/50 metros de eslora, y que tal vez en los puertos del sur no encuentran un lugar de espacio cómodo y seguro”.“El Puerto de Santa Fe es un puerto protegido, con lo cual tenemos muelle, logística y disponibilidad. Tiene una ciudad al pie a disposición que le da un soporte muy superior a otros puertos que están muy alejados y donde llevar gente para trabajar o instalar resulta más difícil y más oneroso. En cambio, acá hay prácticamente una ciudad de respaldo por detrás, lo cual le da la posibilidad de un desarrollo más económico y a su vez más eficiente”, subrayó. “Apostamos a esto -agregó-, a un nuevo emprendimiento para traer la industria naval a la ciudad de Santa Fe, por lo menos a la industria naval liviana. Después, a futuro, veremos en qué la ampliamos”.Consultado sobre la trayectoria de la firma, Paz aseguró que “nosotros en realidad somos una empresa de buceo y salvamento. Trabajamos en la hidrovía. La empresa tiene 62 años, así que no es una empresa nueva. Estuvimos radicados durante muchísimos años, siempre con base en Buenos Aires”.