En otra carrera apasionante de la Clase 2, Maximiliano Bestani quedó a centímetros de obtener el triunfo en la décima fecha

TURISMO NACIONALA seis milésimas del triunfo en TrelewEn otra carrera apasionante de la Clase 2, Maximiliano Bestani quedó a centímetros de obtener el triunfo en la décima fechaAle Bucci Racing fue de menor a mayor en la décima fecha del Turismo Nacional, en Trelew, y estuvieron cerca de triunfar de la mano de Maximiliano Bestani, quien realizó una estupenda carrera y llegó segundo, a la par del líder en un final de película. Por el campeonato, el saldo fue positivo porque Matías Cravero extendió la diferencia en la punta del torneo.El sábado tras las pruebas de clasificación, el tucumano Maxi Bestani fue el mejor de los representantes del equipo de Villa Gobernador Gálvez, ubicándose quinto. Matías Cravero, Juan Martín Eluchans, Christian Bodrato Mionetto, Alejandro Torrisi y Gabriel Scordia fueron competitivos pero quedaron en puestos un poco más relegados. La primera serie tuvo Bodrato 4º, en la segunda se vio concluir a Bestani 2º, Cravero 5º y Scordia 10º, mientras que en la tercera, Torrisi arribó 5º y Eluchans 8º.En la final se apostó al ritmo, con autos que tuvieron una confiabilidad estupenda en esta oportunidad, con motores rendidores y chasis que permitieron el avance. Bestani, Bodrato y Cravero pelearon por los primeros puestos en buena parte de la carrera, aunque al final solamente Maxi tuvo opciones de ganar. En una batalla incesante, en el último giro Bestani atacó y si bien se puso a la par de Marco Veronesi, quedó como escolta a apenas 6 milésimas de segundo. Bodrato sería sancionado, Eluchans y Scordia sumaron puntos y Torrisi perdió puestos al final.Párrafo aparte, la estrategia del equipo y Cravero salió muy bien, porque el cordobés relegó algunos puestos para descargar kilos de lastre, y llegando 13º, pudo aumentar la diferencia en la punta del campeonato y llegar más competitivo a Buenos Aires, la que será la próxima fecha, con pilotos invitados.“En primer lugar, feliz día a las madres, a mi mamá, a mi abuela que está pasando por un mal momento de salud, a la madre de mi hijo, y termino muy emocionado esta carrera. Mi último podio fue acá el año pasado y me emocioné mucho porque estaba necesitando un gran resultado. Mucha gente está detrás de esto, mi familia, a mi equipo que no tengo palabras, porque Ale Bucci me motivó vuelta tras vuelta y eso fue fundamental para no desconcentrarme”, expresó Maxi Bestani tras conseguir un podio inolvidable, y que muy cerca estuvo de ser un triunfo.