Fiornovelli Sport Group logró destacarse una vez más en el Car Show, con Pontoni vencedor en Clase 2 y Gamulín 3º en Clase 1

CAR SHOW SANTAFESINOUn triunfo y festejos de podio en RafaelaFiornovelli Sport Group logró destacarse una vez más en el Car Show, con Pontoni vencedor en Clase 2 y Gamulín 3º en Clase 1El Fiornovelli Sport Group tuvo un satisfactorio paso por Rafaela, en lo que fue la octava fecha de la temporada de Car Show. En Clase 2 1600, se consiguió la victoria con Nicolás Pontoni, y ahora el villagalvense subió a la punta del certamen. En Turismo Fiat Clase 1, Luciano Gamulín subió al podio en el tercer puesto, tras una intensa batalla en pista.En clasificación, en C2 Nico Pontoni fue tercero, Sebastián González 7º, Ezequiel González 9º y Jonás Maurelli 10º. En C1, Luciano Gamulín se ubicó 3º, Valentín Balestrini 7º, Jeremías Ávila 21º y Marcelo Luca 31º. El sábado se completó con las series de la Clase 2, siendo la primera de las dos con triunfo de Pontoni, mientras que Sebas González quedó 3º y su hermano Ezequiel 4º. En la restante, un incidente dejó fuera de pelea a Maurelli, quien no podría competir el domingo por los daños que tuvo el auto al momento de su rescate.La jornada dominical tuvo series para la Clase 1, donde Gamulín en la tercera fue el mejor ubicado para la final, 5º en su parcial. Jere Ávila fue 8º en la segunda, mientras que en la primera, Balestrini llegó 11º y Luca 12º.Luego se corrió la final de la C2, donde Nico Pontoni tuvo una espectacular pelea con Luciano González y Matías Clapier, en pelea directa no solo por la carrera sino también por el título 2022. Pontoni salió airoso de la pelea y triunfó en una apasionante batalla. Sebastián González completó un gran cuarto puesto y Ezequiel fue octavo. En C1, de los cuatro autos solamente uno pudo sumar puntos, el de Gamulín, compitiendo de menor a mayor porque si bien comenzó relegado, ganó muchas posiciones y terminó tercero. Ávila fue 22º, Luca 24º y Balestrini desertó.Declaraciones:Nicolás Pontoni (1º en Clase 2 1600): “En la primera parte de la carrera veníamos muy firmes y teníamos que saber defendernos lo más posible. En un toque con Clapier me pasó González y llegué a estar tercero, y después en una maniobra afortunada pude quedar puntero en la última vuelta, redondear y quedé con la victoria. Estamos punteros en el campeonato y no tengo más que agradecer al Fiornovelli Sport Group, Wilson Cerminato, Camav y los sponsors que acompañan en este momento difícil”.Sebastián González (4º en Clase 2 1600): “Terminamos cuartos la final y no podía prenderme con los tres de adelante en ese trencito. Fue una linda carrera, entretenida con Ortega, Minen y Granata. Es la tercera carrera que sumamos muchos puntos y estamos contentos. Hubiese estado lindo ligar algo pero el cuarto puesto está bien. Saludo a mi señora, mi mamá y toda mi familia”.Luciano Gamulín (3º en Turismo Fiat Clase 1): “Fue una linda carrera, entretenida y en la serie se nos complicó con un toque. Trabajamos de la serie a la final y avanzamos bastante, terminando en el tercer puesto. En un momento quedamos solos y sin succión, tuvimos que estar tranquilos y ganar en el final. Gracias a Fabio Fiornovelli, Wilson Cerminato, Mauro Caballero, Franco Cipollone y a toda mi familia”.La próxima fecha será el 27 de noviembre en Paraná.