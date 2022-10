Juani Canela sacó oro de las pierdas en una final que se presentaba cuesta arriba en la Clase 2 del TN

TURISMO NACIONALAl borde del podio en TrelewJuani Canela sacó oro de las pierdas en una final que se presentaba cuesta arriba en la Clase 2 del TNEl rafaelino Juan Ignacio Canela completó un gran resultado en Trelew, en el marco de la décima cita del calendario de Turismo Nacional Clase 2. Con el Volkswagen Gol número 3, avanzó notablemente en la final sacando provecho de la confiabilidad y la inteligencia para terminar cuarto, a un paso del podio con un auto que a priori no estaba tan contundente.Luego de dos entrenamientos sin poder pelear la punta, en clasificación terminó 11º, lejos de estar donde esperaba junto al Giacone Competición. No obstante, quien representa a Rafaela salió a buscar una buena serie, y tras un avance interesante, terminó relegado en una batalla friccionada, cayendo al 7º puesto.Desde el cajón número 16, el panorama era incierto pero Juani supo correr, sin tener el auto en nivel ganador, pero con astucia y sin desesperarse, cuidó la máquina y a la hora de pasar autos lo hizo muy bien, y favorecido por varios abandonos, Canela terminó viendo la bandera a cuadros en el puesto 4, ganando doce ubicaciones. En el campeonato se acercó, mantiene las posibilidades matemáticas de ser campeón, aunque necesita ganar y una serie de resultados adversos de los principales rivales.“Fue un fin de semana muy complicado porque teníamos aspiraciones a pelear por la punta. Trabajamos siempre para estar adelante y esta vez, a pesar de todo, no teníamos el auto para llegar entre los de adelante. En la final se fue dando todo a nuestro favor, y avanzamos muchos lugares, y es meritorio terminar cuartos. Tenemos que seguir mejorando de cara a Buenos Aires”, afirmó Canela, quien maximizó el resultado con el potencial que tenía, pero sabe que tiene que contar con un mejor andar para ir por el triunfo.