La excursión a Buenos Aires resultó positiva, logrando dos buenas posiciones finales en el TC4000 del Sur

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASCompletó dos carreras donde sumó fuerteLa excursión a Buenos Aires resultó positiva, logrando dos buenas posiciones finales en el TC4000 del SurSantiago Tripodi tuvo dos carreras interesantes en Buenos Aires, por las fechas 7 y 8 del TC4000 del Sur de Categorías Agrupadas Federadas. El de Arroyo Seco fue quinto y cuarto respectivamente, batallando hasta donde dio el potencial en un circuito totalmente nuevo para él.La actividad inició el sábado con entrenamientos y tras arreglar una falla, en ambas clasificaciones se ubicó 6º. Más allá de no estar cerca de la punta como quisiera, apostó al ritmo de carrera y ver de poder avanzar.Ya el domingo temprano, se disputó la carrera de la séptima fecha, donde Tripodi entabló una buena pelea en el pelotón, arribando quinto con la Chevy. Por la tarde se hizo la octava cita, donde Santiago pudo ganar dos lugares y terminar cuarto, sumando muchos puntos para intentar terminar el año con el número más bajo posible.“Agradezco a todos los que me acompañaron y no pararon de trabajar para poder estar peleando siempre lo más adelante posible, la verdad estuvimos complicados todo el fin de semana pero nos vinimos con dos podios y el auto sano. También tengo que pedir disculpas a Luciano Bredice que lo hice personalmente por un toque involuntario y por una pasada mía, pero se le devolvió el puesto como tenía que ser. Gracias a todos y quedo contento de haber pasado otra carrera después de dedicarle tanto a esto que se lleva en la sangre”, expresó Tripodi.La próxima fecha será el fin de semana del 13 de noviembre en San Nicolás.