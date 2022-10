Matías Vitali logró imponerse en la 7ª fecha del TA Clase 2 en Buenos Aires, y luego en la 8ª fue 11º tras un golpe

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASGanó y siguió sumando para volver a la cimaMatías Vitali logró imponerse en la 7ª fecha del TA Clase 2 en Buenos Aires, y luego en la 8ª fue 11º tras un golpeMatías Vitali retomó el liderazgo del campeonato de Turismo Agrupado Clase 2, tras la doble fecha en el autódromo ‘Oscar y Juan Gálvez’ de Buenos Aires. El volante de Casilda ganó la 7ª carrera del año tras partir en la pole position, y después en la 8ª competencia de la temporada, peleó adelante hasta que un golpe lo relegó; de todos modos sumó muchos puntos que lo dejaron como puntero de la tabla anual.Corriendo por primera vez en Buenos Aires, en el circuito 8 se adaptó de la mejor forma en entrenamientos al marcar el mejor tiempo. En las dos pruebas de clasificación, fue 1º y 2º, por lo que era candidato a ganar las dos fechas. En la mañana del domingo partió adelante y tuvo una increíble batalla con Renzo Gacé, intercambiando la punta hasta el final, donde con roce involuntario incluido, Mati se fue hacia el triunfo.En la competencia de la tarde, por la fecha 8, todo fue distinto. Si bien comenzó de la mejor manera, llegando a la punta, después se produjo un toque donde le rompieron una goma y le dañaron la alineación, teniendo que entrar a boxes. Si bien ya no podía andar rápido, se mantuvo en pista y llegó 11º, aprovechando los abandonos de muchos contrincantes. De esa forma, sumó puntos que lo depositan en la cima del campeonato a falta de dos carreras.“Tenemos un gran auto y Renzo también, y se dio una final muy pareja; tuvimos un roce en el final y considero que los dos nos tiramos pasados y él un poco más que yo y se engancharon los autos. Levanté para tratar de que ambos podamos seguir, pero bueno, sumamos mucho para el campeonato que era lo más importante. Lo charlamos entre los dos, con códigos, y a veces salen las cosas y a veces no. Me hubiese gustado ganar sin rozarnos pero se dio así. El circuito es muy lindo, nunca había corrido y se hizo muy divertido”, explicó Mati Vitali sobre la primera final.Y sobre la segunda detalló: “Fue una lástima porque estábamos haciendo una buena final, y si bien no hice un buen relanzamiento nos rozamos con Maxi (Rizzonico) y se me rompió una goma, pero después no sé quién ni por qué me pegó y me torció una parrilla de suspensión. Cambiamos la goma y terminamos para sumar algunos puntos. Felicito a la familia Ferrarello por el gran auto y saludos a toda la gente de Casilda, y agradezco a las Agrupadas por hacernos correr acá, que fue un sueño”.La próxima fecha será el fin de semana del 13 de noviembre en San Nicolás.