PEROTTI ANUNCIÓ OBRAS VIALES POR MÁS DE $5.000 MILLONES PARA EL CENTRO Y NORTE PROVINCIAL

“Invertimos fuerte con la orientación de mejorar la infraestructura, generando apoyo a la producción y al turismo”, dijo el gobernador. Además, se construirán el nuevo Centro de Justicia Penal y el Centro Integrado de Seguridad de Venado Tuerto.





El gobernador Omar Perotti encabezó este jueves un encuentro de trabajo con intendentes y presidentes comunales para analizar los proyectos de obras de conexión vial en en el centro norte de la provincia; y de los nuevos edificios del Centro de Justicia Penal y Centro Integrado de Seguridad, en Venado Tuerto. La actividad se desarrolló en el salón Blanco de Casa de Gobierno, en la ciudad capital.Se trata de las obras de la ruta provincial 55-s tramo Marcelino Escalada hasta Cacique Ariacaiquín; el ingreso al Complejo Turístico Cayastá; la pavimentación de la ruta provincial 87-s en su tramo entre la ruta provincial 36 y la localidad de Colonia Durán; el nuevo Intercambiador en autopista AP01 hacia la ruta provincial 36, que conecta con la localidad de Matilde; la pavimentación de calle Padre Buenaventura en la localidad de Gobernador Crespo; el enripiado de la ruta provincial 87 en el tramo entre la ruta nacional 11 hasta la ruta provincial 83 y, por último, la obra del Centro Integrado de Seguridad y Centro de Justicia Penal en Venado Tuerto.En su discurso, el gobernador mencionó que “se trata de una nueva actividad vinculada a inversiones importantes en el sector vial y en infraestructura comunitaria, con una clara orientación respondiendo a los lineamientos generales de nuestro gobierno, de apoyar al que invierte, al que produce y al que trabaja”, dijo.“En esa línea, comenzamos ayer una serie de licitaciones en el sur de la provincia por casi $40.000 millones, y seguimos hoy con obras importantes -continuó Perotti-, menores en la magnitud del monto, pero importantes porque seguimos reforzando un concepto, que es el de generar inversiones en lugares donde estamos plenamente convencidos que esta infraestructura va a generar mayor desarrollo y actividad en cada una de nuestras comunidades”, agregó.En ese sentido, el mandatario recordó que “venimos sosteniendo la necesidad de invertir y muy fuerte en nuestro centro-norte y, particularmente, con la orientación de la mejora de la infraestructura, que genere apoyo a la producción o el aprovechamiento turístico, en plena etapa de desarrollo creciente que va teniendo la provincia en esta rama”, lo cual “nos ha llevado a generar las rutas transversales en el norte, y la infraestructura sanitaria que nos permita, desde Reconquista hacia Santa Fe, tener instancias intermedias que mejoren la calidad de atención”, sostuvo el gobernador.Finalmente, Perotti anunció que “vamos a continuar todas las semanas con este tipo de anuncios de inversiones”; y adelantó que “la semana próxima será el turno de la infraestructura educativa, en distintos tipos de establecimientos de nivel Inicial, Primario, Secundario y Terciario. Y seguirán también otras de infraestructura vial, con vínculos hacia la producción, hacia los servicios y hacia el desarrollo turístico”.POLÍTICA DE ESTADOA su turno, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, manifestó que “este conjunto de obras, que van a ser licitadas el mes próximo, tienen que ver con políticas públicas concretas. Estamos muy contentas y contentos de acompañar al gobernador en una mirada integral de la provincia, que tiene que ver con la infraestructura para la producción y el empleo; para la seguridad vial; y para el desarrollo del turismo, centrando la mirada en el arraigo y respaldando la labor de los intendentes y presidentes comunales. Estas obras van a trascender nuestra gestión porque son políticas de Estado que, en definitiva, nos demanda la gente para poner de pie a Santa Fe”.Asimismo, la funcionaria anunció que “con fecha estimada, el 31 de octubre se va a licitar el Centro Integrado para Seguridad de Venado Tuerto, que va a contar con un presupuesto de 2.100 millones de pesos y que prevé 300 días de ejecución, en un edificio que estuvo pensado solo para la Justicia y ahora se va a integrar a un esquema que involucra a la seguridad. Así que es un gran día para la provincia, porque no hacemos anuncios sin sustento, sino que contamos con proyectos ejecutivos y fechas estimadas de licitación.Todas estas obras se suman a la inversión que ya fue hecha en el centro norte provincial de más de 15 mil millones de pesos, en rutas transversales; además de la obra de iluminación que disfrutamos cuando vamos o venimos de Rosario”, completó.OBRAS HISTÓRICASEl administrador de la DPV, Oscar Ceschi, indicó que el intercambiador de Matilde sobre la autopista “es histórico porque en la gestión son tres obras de la misma índole, otra en Santo Tomé donde viven 20 mil personas; y en Fray Luis Beltrán, donde damos una mejor comunicación para todos los que habitan esas zonas”.“El intercambiador tiene una salida o ingreso a todo el corazón del centro de la provincia, sobre todo en el departamento Las Colonias; y también un acceso a la localidad de Desvío Arijón”, explicó Ceschi e indicó que el presupuesto es de 1.800 millones de pesos.Sobre el ingreso al Complejo Histórico de Cayastá, el funcionario dijo que es una “obra importante para el turismo, prácticamente se está terminado una repavimentación entre Helvecia y Cayastá, vamos a empalmar esta obra para dar un acceso seguro, con colectoras, estacionamiento e iluminación”.También se refirió al ripiado de la ruta 55s de Marcelino Escalada a Cacique Ariacaiquín; y en Gobernador Crespo, la calle paralela a la ruta 11, la obra de la ruta 87s ingreso a Colonia Durán, a los que denominó como importantes “accesos para sacar del aislamiento a las localidades”.En tanrto el senador por San Javier, José Baucero, dijo que es “un día extraordinario para la política” y destacó el trabajo que Perotti “viene realizando en toda la provincia, pero especialmente en nuestro departamento, poniendo en igualdad muchísimos años de desinversión”.Por su parte, el senador por Las Colonias, Rubén Pirola, agradeció al gobernador por “escuchar” y por “la firme decisión política de trabajar para todos los santafesinos por igual, en el departamento vamos a tener una inversión de más de 20 mil millones de pesos”.A continuación, el senador por el departamento Garay, Ricardo Kaufmann, agradeció al gobernador por las obras realizadas “y por valorar las Ruinas de Cayastá, que es la cuna de Santa Fe y nadie debe olvidar ni tener impedimentos para arribar a ella”, y destacó la importancia de las obras que se realizarán, las cuales “apreciamos en gran manera”.El secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Freyre, se refirió al Centro Integrado de Justicia y Seguridad para el sur de la provincia de Santa Fe: “Una obra tantas veces anunciada y no concretada, tuvo un inicio, pero quedó inconclusa, por eso reconocer lo importante de esta obra para el servicio de seguridad y justicia, con una infraestructura adecuada”.OTRAS VOCESEl presidente comunal de Cayastá, Edgardo Berli, consignó que “la obra de acceso seguro al parque es importante para nuestra localidad, para la provincia y para el país, porque es historia viva, y tiene que ver con la iluminación por la cual venimos trabajando desde hace muchos años, la cual es significativa para nosotros porque se trata de uno de los pocos pueblos de la ruta 1 que no tiene iluminación en sus accesos. Por tal motivo, valoramos mucho que se nos tenga en cuenta”.En tanto, el presidente comunal de Gobernador Crespo, Luciano Lemaire, dijo estar “muy contento por las obras que se están presentando. Me llena de emoción cuando el gobernador dice que hay que apoyar al que produce, al que invierte y al que trabaja, lo cual significa que estamos por un muy buen camino. Todas estas obras significan que tenemos los recursos para hacerlas y que la provincia está muy bien administrada”.Luego el presidente de Matilde, Lucas Saldaño, expresó que "esta obra es histórica y va a generar un gran impacto, ya que es muy importante para Matilde, y también para Desvío Arijón, San Carlos Sud y otras localidades"; mientras tanto, Florencia Primo, presidenta comunal de San Carlos Sud, agregó que esto "se venía pidiendo desde hace muchos años, porque genera condiciones de tránsito seguro en un departamento con mucha circulación de camiones", y agradeció "porque más allá de los signos políticos, estamos todos hoy acá sentados en esta mesa discutiendo políticas de Estado para que perduren en el tiempo".Por su parte, el presidente comunal del Colonia Durán, Sergio Silvestri, sostuvo que “hoy es un día para agradecer estas obras. Los trabajos en la ruta 36 implicaron un cambio significativo para nosotros porque transformaron nuestras vidas, al igual que el nuevo puente del Arroyo Gusano”.Posteriormente, el presidente comunal de Desvío Arijón, Julio Gómez, agradeció al gobernador por la obra en la ruta 36s que venimos solicitando desde hace muchos años; y por estos siete kilómetros de asfalto que se van a hacer, apostando al futuro”.PRESENTESDel encuentro participaron también el ministro de Economía, Walter Agosto; de Desarrollo Social, Danilo Capitani; los presidentes comunales de Cacique Ariacaiquín, Estela Carolina Gómez; de Marcelino Escalada, Gerardo Lazzarin; y de Margarita, Ariel Bolagno; entre otros.CENTRO DE JUSTICIA PENAL Y CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDADEl nuevo proyecto del nuevo Centro del Centro de Justicia Penal en Venado Tuerto, ubicado en la avenida Eva Perón (prolongación de Santa Fe) que permite el ingreso a la ciudad desde la ruta nacional 33, y la calle Gutiérrez, contempla la restauración de los pabellones existentes, conservando su imagen original y adaptando su interior al nuevo uso público, con la intención de conservar y recuperar el edificio y brindando un espacio acorde al programa de justicia.El uso hospitalario anterior, obligó a su ampliación y modificación para adaptarlo a los sucesivos cambios de funciones en el tiempo y a la incorporación de tecnología.La obra abarca una superficie total de 4.059,46 metros cuadrados; una superficie cubierta a restaurar de 2.884,83; y una superficie cubierta nueva de 1.137,63.En tanto, el nuevo edificio del Centro Integrado de Seguridad, ubicado en la misma manzana del Centro de Justicia Penal, ocupa el sector sobre la calle Paso, con acceso público desde una plaza en la intersección de dicha calle y avenida Eva Perón. El proyecto plantea un edificio sustentable desarrollado en subsuelo, planta baja y tres pisos. En ese marco, se intervendrá una superficie total de 4.009,31 m2; con una superficie cubierta de 3.153,47 m2; y una semicubierta de 855,84 m2.El presupuesto oficial para las obras en ambos edificios asciende a la suma de $1.622.418.298.>> Gobernador Crespo: inversión de $ 150.000.000 para la pavimentación de 3.000 metros de la calle Buenaventura Giulani, obra que cuenta con un plazo de ejecución de 4 meses.>> Cayastá: se destinarán $ 450.000.000 para obras en el ingreso al Parque Arqueológico “Santa Fe La Vieja”. Los trabajos comprenden el acceso principal al predio; obras de iluminación y corrección de los tendidos aéreos de electricidad y servicios existentes en la travesía urbana de Cayastá, que se ejecutarán en forma subterránea; la pavimentación de la zona de estacionamiento adyacente a la ruta en el centro urbano de la localidad, comprendido entre calles Álvaro Gil y Felipe II, así como el enripiado de la zona de banquinas del resto de la travesía urbana; pintura e iluminación ornamental de la fachada de ingreso al citado Parque y la ejecución de obras de mejoramiento de la iluminación y señalética en el interior del casco histórico. Las obras tienen un plazo de 8 meses.>> Matilde: obra del nuevo intercambiador desde la Autopista AP01 hacia la Ruta Provincial N°36 (acceso a Matilde). El presupuesto oficial es de $ 1.850.000.000 y un plazo de obra de 12 meses. Las tareas incluyen obras de desagües, barandas metálicas de defensa, iluminación LED, horizontal y vertical y señalización. También, se pavimentarán 7 km de la calle colectora "este" de la autopista para darle acceso a la localidad de Desvío Arijón.>> Colonia Durán: inversión de $ 850.000.000 para la pavimentación de un tramo de 7 km de la Ruta Provincial N°87-s, entre la Ruta Provincial N°36 y Colonia Durán. El plazo de obra es de 6 meses.>> Ruta Provincial N°55-s: se destinarán $ 1.150.000.000 y un plazo de 12 meses para el enripiado y obras complementarias del tramo de 27,7 km entre la Ruta Nacional N°11 (Marcelino Escaldada) y Cacique Ariacaiquín.>> Ruta Provincial N°87-s: se destinarán $ 700.000.000 y un plazo de 12 meses para el enripiado y obras complementarias del tramo de 12 km entre la Ruta Nacional N°11 (Margarita) y el cruce con la Ruta Provincial N°83-s.