PEROTTI ENCABEZÓ LA APERTURA DE SOBRES PARA LA EJECUCIÓN DE UNA IMPORTANTE OBRA DE CLOACAS EN VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

El gobernador Omar Perotti encabezó este lunes de la apertura de sobres de la licitación pública para la ejecución de obras de tendido cloacal en el barrio Ibarra de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. La obra demandará una inversión de 205.915.102,59 pesos y beneficiará a 3.700 vecinos.Durante el acto, el gobernador remarcó que se está llevando adelante “la mayor inversión en la historia de la provincia de Santa Fe en obras de saneamiento. Se trata de obras de agua y cloacas, con infraestructura básica que se está llevando adelante para ampliar la capacidad de las plantas potabilizadoras de Rosario, Gran Rosario, Santa Fe capital y otras localidades que van permitiendo sumar mayor volumen para mejor prestación del servicio”.Y agregó: “Hay dos elementos que ayudan a la prolongación de la vida: el establecimiento de las 8 horas de trabajo y el agua potable. Por lo cual, hay allí un norte de trabajo en toda la provincia. Pero para expandir primero hay que tenerla y en algunos lugares, como en Santa Fe y Rosario, estamos generando la posibilidad de proyección para los próximos 20 años. Es decir, que empiecen las redes domiciliarias en cada uno de esos barrios y complementarlo en toda la provincia con los acueductos”.“Esto le da a la provincia un piso mucho más alto en agua potable, invirtiendo en la infraestructura básica que nos permita ganar calidad de vida, ganar niveles de actividad y producción, también infraestructura como los gasoductos. Y a eso se les suma, la otra conexión importante para cada uno de los santafesinos y santafesinas que es internet de calidad”.“Son las inversiones que hay que hacer y estamos convencidos que esa es nuestra tarea: subir el piso de esta provincia de esa infraestructura, generar ese nivel de inversión en obra pública que nos permitió que más de 20 mil trabajadores estén incorporados al sector y vamos a seguir en ese ritmo”, agregó el mandatario santafesino.Y, sobre el final, remarcó: “Es un gusto trabajar en cada uno de los municipios y comunas de la provincia, tenemos obras en todos lados. Tenemos obras de distintos planes, desde los trabajos con Nación, desde inversiones provinciales, pero fundamentalmente lo que estamos teniendo allí es esa sensación clara de que en cada pueblo pasa algo y la satisfacción de cada uno de los vecinos de ver que se están haciendo obras en su localidad”.Cabe destacar que el proyecto técnico se desarrolló de manera conjunta entre el municipio y el gobierno provincial. El servicio será prestado por Aguas Santafesinas SA, mientras que la obra será financiada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).“LAS OBRAS SON DERECHOS”Por su parte, el representante del Enohsa en Santa Fe, Roberto Meli, relató: “Esto surge de un trabajo que se da desde la planificación provincial, desde la gestión municipal y desde el gobierno nacional complementado con los recursos para que las obras lleguen de la mejor manera y de la forma más rápida a nuestros vecinos y vecinas”.“Para nosotros las obras no son simplemente caños y cemento, las obras son derechos, es dignidad que la gente merece, son sueños, es pensar en las generaciones que vienen”, concluyó.En el mismo sentido, el presidente de Aguas Santafesinas SA, Hugo Morzán, explicó: “Reconocemos desde el inicio de la gestión la impronta que el gobernador Omar Perotti puso a las obras de saneamiento de cloacas y agua potable”. Luego, recordó que esto se gestionó de manera conjunta entre “los equipos técnicos de Aguas Santafesinas, del municipio y el área técnica del Enohsa”.“La idea es seguir avanzando, continuar trabajando. No solamente en Rosario, Santa Fe y las grandes ciudades, sino en cada uno de los municipios donde Aguas Santafesinas presta el servicio. Estamos llevando adelante obras de este tipo que nos permiten mejorar el servicio que brindamos para garantizar un mejor desempeño de las ciudades”, remarcó Morzán.Asimismo, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, agradeció “el trabajo que venimos haciendo junto con concejales; con mi equipo de gobierno; y con el gobierno de la provincia, a través de los diferentes ministerios, con los cuales tenemos una excelente relación, conocen la realidad de esta ciudad y, por eso, venimos trabajando para salir adelante. También con distintas áreas del gobierno nacional”. Finalmente, destacó la importancia de “tener esta obra de Nación, que va a beneficiar con saneamiento a más de 900 familias”.LAS OFERTASEn la oportunidad, se presentaron dos ofertas para la ejecución de las obras de desagües cloacales en el barrio Ibarra, de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez:>> La primera oferta estuvo a cargo de la empresa Dyscon S.A. y cotizó los trabajos en 347.931.747,36 pesos.>> La segunda, y ultima, fue de la firma Tiguan S.A. y valuó las obras en 294.923.418,19 pesos.EL PROYECTOLa red cloacal proyectada, abarca un área aproximada de 32 Has, incorporando unas 908 conexiones domiciliarias de 110 mm de diámetro. La población futura a servir surge de acuerdo a las condiciones de crecimiento y densificación estimadas a partir de datos censales, resultando en 3680 habitantes.La red a ejecutar descargará los líquidos cloacales en un colector existente de 400 mm de diámetro, tomando como punto de descarga una boca de registro existente ubicados en la intersección de las calles Avellaneda y Bordabehere.La conducción hacia el mencionado punto se hará a través de un colector de 400 mm que cruzará las vías férreas que delimitan la zona hacia el Oeste. El mismo constituirá una prolongación del existente y a futuro recibirá los aportes de las redes en expansión hacia el sur-este.El servicio, podrá habilitarse inmediatamente luego de la finalización y recepción de la obra por parte del operador. Las trazas de cañerías se proyectaron en su mayoría por calzada con conexiones medias bajo pavimento de ejecución con tunelera. La excepción está constituida por los tramos de Av. San Martín, cuyas trazas serán por vereda y servirán exclusivamente a la vereda Sur.La zona a sanear se encuentra limitada por las siguientes calles: al norte, Av. San Martín (Vereda Sur); al este, calle Manuel Belgrano; al sur, calle Entre Ríos; y al oeste, las vías del ferrocarril.