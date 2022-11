Ale Bucci Racing logró el título de Clase 2 ante 50 mil personas en la Carrera de los 200 Pilotos, una fecha antes de correr en Rosario

TURISMO NACIONALPentacampeones, de la mano de Matías CraveroAle Bucci Racing logró el título de Clase 2 ante 50 mil personas en la Carrera de los 200 Pilotos, una fecha antes de correr en RosarioMatías Cravero se consagró campeón argentino de Turismo Nacional Clase 2, y le dio al equipo villagalvense Ale Bucci Racing su quinto título en la divisional, que afronta a tiempo completo desde 2017. Las impactantes estadísticas del equipo no dejan de crecer, y esta vez el mismo Ford Fiesta logró el quinto título nacional, engrandeciendo su leyenda.El marco fue notable, porque se desarrolló la Carrera de los 200 Pilotos en el autódromo ‘Oscar y Juan Gálvez’ de Buenos Aires, en una fecha donde todos tuvieron participantes invitados que compartieron actividad, y coronaron el domingo con una final para invitados y otra para titulares. Matías Cravero compartió monta con Nicolás Posco, otro de los grandes campeones del Ale Bucci Racing, 2018 y 2020, quien conoce el auto a la perfección y lo llevó al segundo puesto en su competencia.En la de titulares, Mati Cravero peleó por la victoria pero al abandonar su principal rival en los puntos, Christian Abdala, el cordobés de Colazo resguardó su posición, vio la meta en segunda ubicación y celebró el campeonato en la Capital Federal, con todo el equipo, frente a la famosa hinchada de Ford, ‘La 4’, que exclamó por su logro.“Estoy muy contento y agradecido, a todos los que confían en nosotros como la familia Cravero y la de todos los pilotos. Este equipo es una familia, y tienen una amistad enorme. Gracias a Nicolás Posco que vino e hizo un gran trabajo junto a Matías Cravero el fin de semana. Logramos otro campeonato que no es fácil, cada vez se nos hace más difícil pero esto se lo debo a los mecánicos que laburan todos los días y fines de semana y a los pilotos que confían en nuestro equipo”, expresó Alejandro Bucci desde el circuito.Por su parte, Mati Cravero desde el podio manifestó: “Me siento muy feliz, porque a principios de año esto era solo un sueño y fecha tras fecha se fue logrando. La verdad es que tengo un equipo tremendo atrás, peleamos porque tengo una forma de manejar distinta pero hoy junto a Nico Posco, se pusieron dos puestas a punto totalmente distintas para cada uno e íbamos los dos rapidísimo; agradezco a Nico por la invitación y no tengo más que palabras de agradecimiento con Alejandro Bucci y su equipo, a mi viejo y mi familia que hicieron esto posible como cada uno de los sponsors”.La última fecha será el fin de semana del 27 de noviembre en el autódromo ‘Juan Manuel Fangio’ de Rosario, fecha de casa para el Ale Bucci Racing.Campeonatos de Ale Bucci Racing en Turismo Nacional:2017: Alejandro Bucci2018 y 2020: Nicolás Posco2021: Emanuel Abdala2022: Matías Cravero