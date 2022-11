El casildense Matías Vitali fue 2º en una condición adversa en San Nicolás y es claro favorito a ser campeón en Rosario

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASPodio en el agua y negocio para el torneoEl casildense Matías Vitali fue 2º en una condición adversa en San Nicolás y es claro favorito a ser campeón en RosarioMatías Vitali cerró un intenso fin de semana de Turismo Agrupado Clase 2 en San Nicolás, bajo un diluvio durante el domingo que generó enormes dificultades. El representante de Casilda terminó segundo y eliminó a la mayoría de los rivales por el campeonato, y solo queda uno para la definición del torneo que será en Rosario.Durante el sábado, Vitali completó una excelente jornada con la pole position, y el domingo por la mañana en las series, las cosas salieron muy bien, con triunfo y primer lugar para la final. Pero la tormenta era inminente y para la carrera final, el agua no dio tregua y complicó a muchos, fundamentalmente a Matías quien no pudo defender la vanguardia. Cayó al cuarto lugar, pero luego recuperó dos puestos y finalizó segundo de Franco Bosio, el vencedor.“Fue una carrera muy dura, en lo personal creí de que iba a tener mayor visual pero varios me pasaron porque venían mejor que yo. Cuando entró el auto de seguridad quería que termine así porque veía poco. En el relanzamiento vinimos normal, pero la huella ya estaba llena de agua, y esperaba que no me choquen, también le dejé espacio a Gaydou cuando me pasó. Después aproveché que hicieron un medio trompo ‘Pichu’ y Gacé, y capitalicé el segundo puesto atrás de Bosio”, expresó Mati Vitali.Y completó: “Se dio un buen resultado para el campeonato y hace que tengamos muchas chances de redondear un gran 2022 el mes próximo en Rosario. Agradezco a todo el Ferrarello Competición por la mano que me dan para traer este auto, y me comprometo a dejar todo hasta lo último. Ojalá lo podamos coronar con el campeonato y poder disfrutarlo junto a los chicos”.La última fecha será el fin de semana del 11 de diciembre en Rosario, donde Vitali buscará el bicampeonato.