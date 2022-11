El rafaelino afrontará el cierre de año en Rosario, queriendo un gran resultado para definir su puesto anual

TURISMO NACIONALJuani Canela pretende un buen finalEl rafaelino afrontará el cierre de año en Rosario, queriendo un gran resultado para definir su puesto anualEste domingo cerrará la temporada 2022 de Turismo Nacional Clase 2, en Rosario, donde Juan Ignacio Canela espera completar una gran actuación y así despedir un año de grandes funcionamientos, momentos ingratos, pero a fin de cuentas, otra gran temporada dentro del mejor automovilismo argentino.El Volkswagen Gol número 3 alistado por Sergio Giacone y su equipo está listo para salir a pista en un fin de semana donde no habrá tensión por el campeonato, pero Canela tendrá la chance de buscar su primer triunfo, o un gran podio para subir unos puestos más en la tabla y hasta incluso puede llegar a mantener su número para 2023.“Se nos viene el final de año, donde ya está definido el campeonato, que para nosotros fue buenísimo a pesar de que no pudimos llegar a la última fecha con chances. Creo que no tuvimos la fortuna necesaria para lograr estar en esta etapa definitoria con oportunidades, tuvimos toques y roturas que nos relegaron”.“Estamos sextos en el campeonato y el objetivo es terminar con el número más chico posible, si podemos mantener el 3, sería ideal, sino el 4, el 5, el que sea para cerrar otro buen año. Agradezco a toda la gente que me apoyó durante este año, a los sponsors, al equipo Giacone Competición, a los hermanos Riva, a toda la gente que aportó su granito de arena para que seamos competitivos”.El cronograma será distinto, por motivos del Mundial de Fútbol y las televisaciones: el viernes, con dos entrenamientos y una prueba de clasificación por la tarde, se ordenarán las series del sábado. El día 26, las baterías serán por la mañana, 9.30, 10 y 10.40, a seis vueltas cada una por DeporTV. La final, en horario más tradicional, se disputará el domingo 27 a las 12.35 a 16 giros o 35 minutos, por América TV.