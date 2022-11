Juani Canela estuvo cerca de cerrar una gran remontada con Thiago Martínez en Buenos Aires, pero se rompió un palier

TURISMO NACIONALQuedó a un costado, dejando todoJuani Canela estuvo cerca de cerrar una gran remontada con Thiago Martínez en Buenos Aires, pero se rompió un palierEl gran evento de la Carrera de los 200 Pilotos, tuvo a Juan Ignacio Canela buscando protagonismo pero no se pudo como pretendía junto a Thiago Martínez en la undécima fecha del Turismo Nacional Clase 2.Canela y Martínez entrenaron, se pusieron a tono con la carrera pero en clasificación las cosas salieron mal y hubo que arrancar en el puesto 37. Desde ese lugar, Thiago Martínez progresó el domingo en la final de invitados y llegó 16º, en un avance tremendo.Luego fue turno del rafaelino, y en pocos giros se puso entre los diez primeros, sacando provecho de un gran funcionamiento del Volkswagen Gol número 3. Juani siguió sus ataques, se puso sexto y cuando afilaba para intentar llegar al podio, un palier se rompió. Se terminaron las opciones de campeonato, pero falta una batalla más y se irá por todo.“Pasó un fin de semana distinto para todos, esos que no querés que terminen nunca. Gracias Turismo Nacional por semejante fiesta, por siempre pensar en el más allá, por nunca conformarse. Nos dimos cuenta varios lo que es el TN. Lo que gusta, lo que atrae cada vez más, lo que todos eligen. Hoy puedo ser parte y eso para mí ya es ganar. Agradezco en primer lugar a Thiago Martínez por ser mi compañero en esta Carrera de los 200 Pilotos. Una excelente persona que tiene por delante un futuro enorme”, expresó Canela, antes de ahondar sobre lo sucedido en pista.“La carrera fue abandono para nosotros, habíamos largado 16º y ya veníamos 6º con grandes chances de podio. Pero un palier dijo basta, así son los fierros. Pero rápidamente me olvidé cuando empecé a escuchar mi nombre al bajar del auto alentándome y dándome ese cariño tan simple. Ver las tribunas colmadas y recibir ese afecto resumió mi fin de semana. Nos vemos pronto en Rosario para vivir otra fiesta seguramente”, expresó Juani, feliz de la experiencia más allá de que no se pudo coronar con la bandera a cuadros.La última fecha será el fin de semana del 27 de noviembre en el autódromo ‘Juan Manuel Fangio’ de Rosario.