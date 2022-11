Juani Canela fue a todo o nada en la última carrera del año, y se quedó con las manos vacías en Rosario peleando por ganar

TURISMO NACIONALSe la jugó porque había que intentarloJuani Canela fue a todo o nada en la última carrera del año, y se quedó con las manos vacías en Rosario peleando por ganarRafaela tuvo en Juan Ignacio Canela un representante con mentalidad ganadora en la fecha final del Turismo Nacional Clase 2, y a pesar de capturar la punta por algunos instantes, todo terminó en abandono al romperse una rueda en el arriesgado sobrepaso para quedar líder.Estando siempre entre los mejores, Canela quería cerrar la temporada del mejor modo posible, más allá de que tenía asegurado uno de los mejores puestos del campeonato. El objetivo principal era ganar, y no estuvo lejos. Clasificando tercero, el sábado pudo ser imbatible en la tercera serie que dominó de comienzo a fin.El domingo, Juani largó segundo en la final y sabía que Renzo Blotta tenía un enorme potencial, y que para ganarlo había que sorprenderlo en el lugar más crítico de la pista, el primer frenaje. Canela no pudo en la largada y tras una neutralización, atacó y se tiró a todo o nada, terminando en nada porque el auto se calzó sobre el piano y al deslizarse por el mismo se rompió la rueda trasera izquierda. Concluyó en abandono, pero esa era posiblemente la única chance de quedar primero sin depender de su rival. No pudo ser, pero no negoció la chance de vencer.“Mi lectura era salir a manotear la punta en la largada o en algún relanzamiento y si no era después del curvón no iba a poder ser, porque Renzo tenía un plus en el resto del circuito y lo demostró todo el fin de semana; salió mal nuestra maniobra y no nos tenemos que reprochar nada, pero había que intentarlo. Fuimos protagonistas todo el año y por ahí se necesita un poco más de suerte, porque fue una gran temporada arriba y abajo del auto. Tenemos mucha gente que se entusiasmó con el auto, con El Látigo, así que vamos a pensar bien qué haremos el próximo año y descansar un poco también”, expresó Canela, quien se va con la mente en paz de que dio todo por su primer triunfo en el TN.La próxima temporada arrancará el fin de semana del 19 de febrero, y será tiempo de poder cerrar presupuestos para que el sueño no quede trunco, el de ganar y ser campeón.