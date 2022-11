LA PROVINCIA INAUGURÓ EL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA TÉCNICA N° 291 DE ARMSTRONG

La ministra Cantero encabezó la inauguración.





La ministra de Educación, Adriana Cantero, encabezó la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Técnica N° 291 "Fray Luis Beltrán" de la localidad de Armstrong, que demandó una inversión de $193.645.788En la oportunidad, Cantero expresó que "siempre que inauguramos escuelas estamos toda la comunidad en un día de fiesta, de agradecimiento, porque la escuela encarna no solo, la mayor política distributiva del Estado, sino la esperanza de una sociedad que piensa que más allá de todos los cambios que necesariamente en el transcurrir epocal deben sufrir las escuelas, sostiene el convencimiento de que no hay crecimiento posible, no hay bienestar posible, sin educación pública. Y en este caso, además, recordando que estamos hablando de una escuela técnico profesional de nuestro sistema educativo que aborda precisamente esa formación de las personas que eligen desarrollar competencias técnicas para poder vincularse en el mundo de la producción y del trabajo"En este sentido, la titular de la cartera educativa agregó que "no es circunstancial el gran despliegue de la educación técnica que se ve en momentos de la historia donde el país apuesta a la producción y al crecimiento, por eso estamos muy contentos de haber terminado este edificio dado que cuando iniciamos la gestión una de las indicaciones más claras que nos dio el gobernador Omar Perotti fue que no quede ningún edificio escolar sin finalizar".Por otra parte, Cantero expresó que "esta es una escuela que le aporta a los chicos y chicas un equipamiento acorde a los desafíos de la época, porque hablamos de la vinculación con el mundo de la producción y el trabajo y sabemos que hoy ni se produce ni se trabaja como hace 50 años”.Para finalizar, la ministra de Educación indicó que "las escuelas son esa posibilidad de que tengamos opciones para elegir” y celebró que “la escuela técnica tenga tantas mujeres hoy incorporadas en las aulas, esa también es una de las transformaciones de nuestro tiempo de las cuáles nuestros jóvenes son también protagonistas, todo eso hace a la celebración del día de hoy, la escuela 291 tiene un edificio hermoso que va a albergar los sueños de tantas generaciones, que va a construir posibilidades para una Santa Fe de pie con producción, trabajo y más educación para todas y todos"Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, que no pudo estar presente, envió un mensaje a la comunidad educativa de la Técnica 291 de Armstrong en el cual recordó que “cuando llegamos a la gestión, esta era una obra empezada, neutralizada y sin continuidad, y por muchas gestiones que llevamos adelante, hoy podemos estar celebrando con ustedes esa emoción de tener un edificio lindo, donde se pueda trabajar, aprender y crecer porque un edificio es contención, como lo son las escuelas que son edificios de contención por excelencia."A su turno, el senador por el departamento Belgrano, Guillermo Cornaglia, señaló que "este fue un pedido insistente de la comunidad de Amstrong, lo pedían muchos industriales, empresarios, porque veían que esta escuela brindaba la posibilidad de recursos humanos para sus fábricas, para las empresas y por eso este es un gran logro importantísimo que finaliza se con este hermoso edificio por el cual felicitamos a toda la comunidad educativa"Finalmente, el director de la escuela "Fray Luis Beltrán", Juan José Flamini, entregó una serie de reconocimientos a diferentes estamentos del Estado, tanto nacional, provincial y local por las diferentes gestiones que llevaron a buen término la obra inaugurada. Del mismo modo, se refirió a distintos actores de la sociedad local y regional por sus aportes para la consolidación de la educación pública en general y de la técnica 291 en particular.PRESENTESDel acto también participaron el intendente de Armstrong, Pablo Verdecchia; el secretario de Educación, Víctor Debloc; el director provincial de Educación Técnica, Fernando Hadad; el delegado de la Región V, Guillermo Virgili; miembros del Gabinete Educativo, autoridades locales, supervisores, directivos y docentes de la escuela técnica 291, alumnas, alumnos y representantes de la comunidad educativa.LA OBRAEl nuevo edificio posee una superficie cubierta de 2550 metros cuadrados, y contempla, en planta baja, hall principal, escaleras, ascensor con depósito, rampa para discapacitados, área parquizada, bicicleteros, área de gobierno, salón de usos múltiples, depósito, cantina, cocina, cinco talleres, laboratorio, sanitarios y patio central. En tanto, en planta alta, dispondrá de seis aulas, sala multimedial y biblioteca.El proyecto conservó la fachada patrimonial de la ochava de calle Rivadavia, en su intersección con el bulevar San Martín, como sello distintivo y emblemático de la escuela para con la comunidad.