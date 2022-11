PEROTTI ENCABEZÓ EL ACTO DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 ESCUELAS TÉCNICAS

Perotti y Cantero abrieron las ofertas para la construcción de 8 nuevas escuelas técnicas





“Invertir en educación es para nosotros, un compromiso; y lo vamos a seguir haciendo para mejorar la infraestructura educativa”, aseguró el gobernador. Las obras demandan una inversión superior a los $ 3.800 millones.El gobernador Omar Perotti encabezó este martes, en la ciudad capital, el acto de apertura de sobres con ofertas para la construcción de 8 escuelas técnicas, obras que se llevarán a cabo en el marco del Plan Estratégico de Infraestructura Educativa 2022, y del Programa de Construcción de Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria, y que demandarán una inversión de $3.839.889.651. La ceremonia se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Educación.Los establecimientos educativos se edificarán en las localidades de Rosario, Suardi, Sunchales, Santa Fe, Centeno, San Guillermo, Frontera y Reconquista. Las obras implicarán la construcción total de 17.650 metros cuadrados.Durante el acto, Perotti indicó que “esta es una instancia muy propicia para seguir afirmando la decisión de invertir fuerte en el sistema educativo, mejorando la infraestructura escolar y, particularmente, acompañando a las escuelas técnicas. La presencia aquí de intendentes, presidentes comunales, concejales y directivos, habla a las claras del compromiso que cada comunidad tiene con la educación”, resaltó.“La escuela técnica está asociada inequívocamente al trabajo, a afirmar la cultura del trabajo. Este gobierno acompaña al que invierte, al que produce y al que trabaja. Y esa inversión debe tener una incidencia muy fuerte en la educación, particularmente en la infraestructura y en el equipamiento”, añadió el gobernador.En ese marco, el mandatario santafesino aseguró que “las escuelas técnicas, en sus distintas modalidades, debe incorporar toda la formación necesaria para que cada uno de nuestros chicos y chicas reciba la mejor enseñanza terciaria y universitaria, para insertarse en el mundo del trabajo. Y esta es una de las cosas que más han cambiado”, reconoció.En la continuidad de esa línea discursiva, el titular del Ejecutivo provincial señaló que “los cambios se han acelerado. Hoy vivimos una nueva revolución, la de la Industria 4.0, la digital, que tiene la particularidad de incluir lo físico, lo digital y lo biológico. Y eso ya no solamente altera un proceso productivo, sino que impacta a todos los sectores y actividades. Esto nos obliga a estar muy atentos en la formación, a despertar la vocación y estimular las aptitudes para que, todos los días, haya que estudiar y aprender algo nuevo, incorporando saberes”, explicó.Asimismo, Perotti mencionó “la capacitación permanente de nuestros docentes y directivos; el vínculo con la sociedad para atender las expectativas de formación; y el compromiso de cada intendente, presidente comunal y concejal, para garantizar que no nos quede un solo chico y una sola chica fuera de la escuela. Tener la escolaridad completa tiene que ser una distinción para la comunidad”, enfatizó.“Invertir en educación es, para nosotros, un compromiso. Estamos invirtiendo en todo lo que planteamos en materia educativa y vamos a seguir invirtiendo. Vamos a tener otras licitaciones antes de fin de año y a trabajar para mejorar la infraestructura educativa”, concluyó Perotti.PONER EN VALOR A LA ESCUELA TÉCNICAA su turno, la ministra de Educación, Adriana Cantero, expresó: “Hoy es un día de alegría y de celebración para los santafesinos y las santafesinas. En el marco del Plan Estratégico de Inversión en Infraestructura para la Educación, estamos destinando más de 17 mil millones de pesos, de los cuales, 10 mil millones corresponden a obras provinciales, además de 6 mil millones en obras nacionales y provinciales para ampliaciones e independizaciones de jardines y de escuelas secundarias, que son los dos niveles que mayor expansión tienen en este momento”, recordó.“Hoy realizamos esta licitación para la construcción de 8 nuevos edificios de la educación técnico profesional, con un proyecto innovador para la Argentina, trabajando desde los contextos formativos en la convocatoria a jóvenes de 15 a 18 años, para que puedan finalizar sus estudios secundarios a partir de la formación profesional, un eje importantísimo en nuestra política santafesina”, añadió la funcionaria.“Todo lo cual, vinculado con el mundo de la producción y el trabajo en una Santa Fe que se pone de pie con el crecimiento de su sistema productivo; la ampliación del empleo registrado y en blanco; y mayores alternativas para que nuestros jóvenes tengan un proyecto de vida”, concluyó Cantero.Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, a través de un mensaje grabado, destacó que “hacer infraestructura para nuevas escuelas técnicas es abrir la posibilidad de que más chicos y chicas se formen, con todo lo que significa la educación técnica profesional. Estamos decididos a poner en valor a la educación técnica y de invertir para ubicarla en el centro de las posibilidades que tiene la Argentina. Porque nuestro país sale adelante con educación, preparación para el trabajo, trabajo y producción”.PRESENTESDel acto participaron también los secretarios de Educación, Víctor Debloc, y de Administración, Cristián Kuverling; la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani; el intendente de Suardi, Hugo Boscarol; y el senador provincial, Alcides Calvo, junto con demás autoridades provinciales, presidentes comunales de la región, representantes de empresas oferentes y equipos directivos de las escuelas involucradas.OCHO NUEVAS ESCUELASLos establecimientos a construirse en Rosario (con un presupuesto de $ 470.152.444,43), Suardi ($ 487.738.144,18), Sunchales ($ 479.413.150,82), San Guillermo ($ 500.693.383,87) y Frontera ($ 514.356.311,76) constarán en todos los casos con una superficie de 2.316,45 m² y 4 aulas, 5 talleres, 4 laboratorios, área de servicios, sanitarios exteriores e interiores, sanitarios para docentes, área de primeros auxilios / lactario, área de gobierno, oficinas, SUM, sala para docentes, archivo, dirección, áreas comunes y recepción.Mientras, las escuelas de Santa Fe (con un presupuesto de $ 475.055.487,45), Centeno ($ 412.771.878,85) y Reconquista ($ 499.708.849,87), tendrán una superficie de 2.022,68 m² y constarán en todos los casos con 7 aulas, 3 talleres, 2 laboratorios, área de servicio, sanitarios exteriores e interiores, sanitarios para docentes, área de primeros auxilios / lactario, área de gobierno, oficinas, SUM, sala para docentes, archivo, dirección, áreas comunes y recepción.LAS OFERTASEn primer término, se presentó una oferta para la construcción del edificio de la escuela Técnica de Educación Profesional Secundaria en Suardi. La empresa oferente fue VFM SA, que cotizó $ 712.500.000.En tanto, para la ejecución del edificio de la escuela Técnica de Educación Profesional Secundaria en Sunchales, se presentaron dos oferentes: Cesar Romano, por $ 638.520.626,80; y VFM SA, por $ 684.600.000,00.A continuación, se presentó una oferta para la construcción del edificio de la escuela Técnica de Educación Profesional Secundaria en Rosario, correspondiente a Dyscon SA, por $ 609.840.695,79.Asimismo, para la ejecución del edificio de la escuela Técnica de Educación Profesional Secundaria en Centeno, se presentó la firma Cedue SA, que ofertó la suma de $ 763.800.010,00.En tanto, para la construcción del edificio de la escuela Técnica de Educación Profesional Secundaria en San Guillermo, cotizó la empresa Grupo Delco SRL, por $ 746.634.534,08.Para la ejecución del edificio de la escuela Técnica de Educación Profesional Secundaria en Frontera, ofertó la empresa Cedue SA, por $ 946.206.936,90; y para el de Reconquista, presentó su oferta la firma Coemyc SA, por $ 718.897.457,56.Por último, para la construcción del edificio de la escuela Técnica de Educación Profesional Secundaria de Santa Fe no se presentaron empresas oferentes.OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARDurante 2022, en las primeras etapas se llevan invertidos más de $ 17.000 millones en obras de infraestructura escolar.De ese monto, $ 10.000 millones fueron invertidos por el Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos y Hábitat, con 25 escuelas en ejecución y obras de mejoras edilicias.Asimismo, el Ministerio de Educación de la provincia realizó 127 aulas nuevas con fondos provinciales y fondos nacionales. La cartera educativa invirtió a su vez, más de $ 1.800 millones entre obras terminadas y en ejecución para mejoras en infraestructura escolar.En tanto que la inversión conjunta entre Nación y Provincia en la licitación de al menos 24 obras antes de fin de año, supera los $ 6.000 millones.