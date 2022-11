Santiago Tripodi había hecho podio en TC4000 pero fue sancionado: Víctor Chiurchiu avanzó para terminar 8º en TA1600

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASDe buenos resultados a la amarguraSantiago Tripodi había hecho podio en TC4000 pero fue sancionado: Víctor Chiurchiu avanzó para terminar 8º en TA1600El equipo de Santiago Tripodi, representó muy bien a Arroyo Seco en la penúltima fecha de las Categorías Agrupadas Federadas, llevando a la Chevy al 2º puesto en el TC4000 del Sur, y al Volkswagen Gol con Víctor Chiurchiu al volante al 8º lugar dentro del Turismo Agrupado 1600. Lamentablemente, una sanción técnica dejó sin resultado a Tripodi.La novena fecha tuvo un clima muy adverso, con un sábado cambiante con algunas lluvias, donde la clasificación fue complicada en el caso de Chiurchiu, ubicándose 14º en un circuito en el cual nunca había girado. En tanto que Tripodi estuvo siempre cerca de la punta, quedando 3º en la general de clasificación.Por el enorme diluvio, se suspendieron las series y se pasó directo a las finales, donde el TA1600 compitió con mucha agua en pista, y Víctor avanzó buscando minimizar errores en San Nicolás. Finalizó 8º, algo positivo por las contras del clima y no conocer la pista.Luego en el TC4000 del Sur, Santiago peleó por la segunda ubicación, y quedó en su poder tras superar a Iván Pellegrini primero, y defendiéndose de Ezequiel Paulini después. La competencia terminó con auto de seguridad tras un despiste múltiple, siendo otro gran podio para Tripodi en la categoría. La revisión técnica daría una mala noticia, al encontrarse una anomalía en la caja de velocidades, algo que no prepara el propio Santiago.“Tengo una bronca bárbara, porque en la técnica se revisaron cajas de velocidades y la mía al estar armada sin frenillos, me echaron. No cambia en nada el rendimiento pero era algo que servía para evitar roturas. Yo no hago la caja pero sé que no generaba un rendimiento distinto. Ahora ya está”, manifestó Tripodi, quien cumplió una excelente labor en pista y esperará tener revancha pronto.La última fecha será el fin de semana del 11 de diciembre en Rosario.